44 минуты назад
Затяжная весна страшна перепадами температур
Липецкий биолог Сергей Глазинов рассказал, как скажется на садовых культурах нынешняя аномальная весна
По словам липецкого биолога Сергея Глазинова, не столько зимний март, но в большей степени весенний декабрь отразится на будущем урожае и садовых культурах.
- Плюсовые температуры декабря поспособствовали тому, что растения начали вегетировать, а потом пришли морозы, - сообщил Сергей Глазинов. - Это все отразится в нынешнем сезоне на плодовых, косточковых культурах. Такие перепады очень ослабили растения, в зиму они ушли неподготовленными. А тут еще весна с большими перепадами ночных и дневных температур. Ночью – до 20, днем –ближе к нулю, плюс к этому яркое солнце, итог – солнечные ожоги, и от перепадов температур растрескавшаяся кора деревьев. А это все – инфекции, ослабленный иммунитет растений. Те, кто в зиму побелил плодовые деревья, те выиграют, а вот кто нет, деревья будут болеть.
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