Затяжная весна страшна перепадами температур

Липецкий биолог Сергей Глазинов рассказал, как скажется на садовых культурах нынешняя аномальная весна

По словам липецкого биолога Сергея Глазинова, не столько зимний март, но в большей степени весенний декабрь отразится на будущем урожае и садовых культурах.

- Плюсовые температуры декабря поспособствовали тому, что растения начали вегетировать, а потом пришли морозы, - сообщил Сергей Глазинов. - Это все отразится в нынешнем сезоне на плодовых, косточковых культурах. Такие перепады очень ослабили растения, в зиму они ушли неподготовленными. А тут еще весна с большими перепадами ночных и дневных температур. Ночью – до 20, днем –ближе к нулю, плюс к этому яркое солнце, итог – солнечные ожоги, и от перепадов температур растрескавшаяся кора деревьев. А это все – инфекции, ослабленный иммунитет растений. Те, кто в зиму побелил плодовые деревья, те выиграют, а вот кто нет, деревья будут болеть.