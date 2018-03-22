Общество

44 минуты назад

Затяжная весна страшна перепадами температур

3 724
#сад #огород #Глазинов
Затяжная весна страшна перепадами температур

Липецкий биолог Сергей Глазинов рассказал, как скажется на садовых культурах нынешняя аномальная весна

По словам липецкого биолога Сергея Глазинова, не столько зимний март, но в большей степени весенний декабрь отразится на будущем урожае и садовых культурах.

- Плюсовые температуры декабря поспособствовали тому, что растения начали вегетировать, а потом пришли морозы, - сообщил Сергей Глазинов. - Это все отразится в нынешнем сезоне на плодовых, косточковых культурах. Такие перепады очень ослабили растения, в зиму они ушли неподготовленными. А тут еще весна с большими перепадами ночных и дневных температур. Ночью – до 20, днем –ближе к нулю, плюс к этому яркое солнце, итог – солнечные ожоги, и от перепадов температур растрескавшаяся кора деревьев. А это все – инфекции, ослабленный иммунитет растений. Те, кто в зиму побелил плодовые деревья, те выиграют, а вот кто нет, деревья будут болеть.

 

 

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#сад #огород #Глазинов

Комментарии (3)

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10 минут назад
кто этот цыган c колом?
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456

13 минут назад
123, ты чё куришь,утырок?
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123

21 минуту назад
Весна 2018 будет очень теплой аномалию холодна сотрет апрель и май средняя температура привит норму на 2-5 градусов * аномалия.
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