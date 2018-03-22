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Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Москву в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, планирует убедить лидеров стран Евросоюза последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов. Британский премьер хочет убедить ЕС в необходимости усилить давление на РФ.
Власти Великобритании намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, - сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны Европы последовали примеру Лондона и обвинили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными сведениями со своими союзниками.
Также отмечается, что на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг, 22 марта, британский премьер намерена заявить партнерам, что "проблема России будет существовать годами".
Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондону предстоит серьезная борьба.
"Планы госпожи Мэй – не сюрприз. В этой цепочке абсурда, начиная с назначения виновных без расследований, это логичный шаг. Они будут продолжать этот спектакль, который придумали за океаном. Понятное дело, давление на ЕС будет. Но Евросоюз не единообразен в отношении России. Есть самодостаточные страны, которые говорят об ошибочности санкций против России. А есть страны-сателлиты, которые не имеют своей личной позиции, и будут делать так, как им прикажут кураторы. Поэтому будет серьезная борьба", – сказал Александр Ющенко.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.
Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств этой версии до сих пор не привел. Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.