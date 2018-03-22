Новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и смс на гигабайты и наоборот

«Билайн» 20 марта представил новые тарифы «ВСЁмоё!», в которых можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы.

Тарифы «ВСЁмоё!» подойдут как клиентам, которые выбирают голосовую связь, так и тем, кому в первую очередь нужен мобильный интернет. Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов минут, мобильного интернета и смс в рамках выбранного тарифа.*

Тарифы «ВСЁмоё!» предоставляют абонентам следующие возможности:

· Бесплатно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот. Количество изменений не ограничено и не увеличивает абонентскую плату.

· Звонки внутри тарифов на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.

· С помощью услуги #можноВСЁ, которая включена в ряд новых тарифов, можно общаться в популярных социальных сетях, не расходуя пакет мобильного интернета.

· Можно делиться пакетами тарифов с другими номерами.

· Абонентская оплата списывается посуточно.

В линейку «ВСЁмоё!» входят шесть тарифов: от бюджетной «Всёшечки» до самого большого «Совсем ВСЁмоё». Решать сколько минут, гигабайт и смс требуется и менять их соотношение смогут абоненты на тарифах «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2», «ВСЁмоё 3» и «ВСЁмоё 4», оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Например, у абонентов тарифов «ВСЁмоё 1», «ВСЁмоё 2» есть возможность заменить полные пакеты минут и смс на мобильный интернет – это рекомендованные варианты для планшетов и модемов или роутеров.

Внести изменения в базовый вариант пакета можно будет в Личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Билайн».

Новые параметры сохраняются, и ежемесячные начисления трафика будут происходить согласно последним настройкам. Если выбранное соотношение пакета минут, смс и мобильного интернета не подойдет абоненту, или его предпочтения поменяются, он может снова внести изменения или вернуться к базовому варианту. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено.

По сравнению с предыдущими тарифами, во «ВСЁмоё!» увеличены объемы пакетов мобильного интернета. Еще одним дополнительным бонусом будет возможность общаться с другими абонентами «ВСЁмоё!», не расходуя пакет минут.

В новых тарифах сохраняется популярная услуга #можноВСЁ, предоставляющая безлимитный доступ к социальным сетям и прослушиванию музыки онлайн. А бесплатная опция «Добро пожаловать», которая включена в тарифные планы, дает возможность звонить в страны СНГ и ближнего зарубежья по комфортным ценам.

Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Более подробная информация о параметрах тарифных планов доступна на сайте www.beeline.ru .



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