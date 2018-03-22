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В России может вырасти подоходный налог‍

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#Россия #подоходный налог
В России может вырасти подоходный налог‍

На одном из первых после выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога.

На одном из первых после выборов президента России совещаний в правительстве обсуждалось повышение НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению – власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, - рассказали два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания.

По данным издания, окончательное решение не принято, однако, по словам одного из чиновников, «консенсус достигнут».

Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что в настоящее время в правительстве обсуждаются разные меры, однако все они пока являются лишь предложениями. Решения, по её словам, будут приняты позже.

Кроме того, отмечается, что на совещании правительства также обсуждалось введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что никаких решений об изменении НДФЛ в России пока нет. При этом он заметил, что вечных налогов не бывает.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что никаких решений о повышении НДФЛ пока не принималось, - передает RT.
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#Россия #подоходный налог

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