сегодня, 10:44
В России может вырасти подоходный налог
На одном из первых после выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения подоходного налога.
Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению – власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, - рассказали два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания.
По данным издания, окончательное решение не принято, однако, по словам одного из чиновников, «консенсус достигнут».
Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что в настоящее время в правительстве обсуждаются разные меры, однако все они пока являются лишь предложениями. Решения, по её словам, будут приняты позже.
Кроме того, отмечается, что на совещании правительства также обсуждалось введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.
В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что никаких решений об изменении НДФЛ в России пока нет. При этом он заметил, что вечных налогов не бывает.
В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что никаких решений о повышении НДФЛ пока не принималось, - передает RT.