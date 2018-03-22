Ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом откроют «горячую линию»

24 марта - Всемирный лень борьбы с туберкулёзом.

Ежегодно, 24 марта, мировая общественность проводит Всемирный день борьбы с туберкулезом, в котором Российская Федерация принимает активное участие.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ежегодно поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, совместно с Управлением здравоохранения Липецкой области разработан План мероприятий по подготовке и проведению месячника, приуроченного к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (с 24 марта по 24 апреля), в рамках которого планируется проведение семинаров, интервью, размещение тематических материалов в средствах массовой информации и на официальных сайтах, конкурс детских рисунков, выпуск и распространение наглядных материалов для населения – листовок памяток, санитарных бюллетеней, плакатов.



На интернет-сайте Областного тубдиспансера (liptubdisp.ru) в рубрике «вопрос-ответ» организована работа по интересующим жителей вопросам о туберкулезе.



На период месячника организована «горячая линия» по вопросам профилактики и выявления туберкулезной инфекции: звонить можно в Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» (тел. 8 (4742) 55 22 18; в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (тел. 8 (4742) 30 88 78, 30 88 51); в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (тел. 8 (4742) 27 63 71).