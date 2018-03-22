Происшествия

сегодня, 10:37

Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

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#кража #абонент
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Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

Грязинцы воспользовались неосмотрительностью прежних владельцев номеров.

Мирой судья СУ №3 Грязинского района рассмотрел материалы двух уголовных дел, связанных с кражами денег с банковских счетов. Перед законом ответили безработный, ранее судимый за кражи местный житель и 18-летняя замужняя молодая мать.

Фабула обоих преступлений схожа. Подсудимые приобрели sim-карты. При просмотре уведомлений, поступивших ранее на номера, они заметили, что прежний абонент не отключил управление своим банковским счетом. То есть новый владелец карточки получил доступ к деньгам прежнего держателя номера. Мужчина снял с банковского счета 16 590 рублей, девушке удалось поживиться 3 400 рублей.

Оба подсудимых признали свою вину, молодая мать даже возместила весь ущерб владельцу банковского счета. В отношении нее уголовное дело было прекращено за примирением сторон. А вот мужчина понесет наказание за преступление. Суд признал его виновным в краже и приговорил к 300 часам обязательных работ.
1532
#кража #абонент
2

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