Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

Грязинцы воспользовались неосмотрительностью прежних владельцев номеров.

Мирой судья СУ №3 Грязинского района рассмотрел материалы двух уголовных дел, связанных с кражами денег с банковских счетов. Перед законом ответили безработный, ранее судимый за кражи местный житель и 18-летняя замужняя молодая мать.



Фабула обоих преступлений схожа. Подсудимые приобрели sim-карты. При просмотре уведомлений, поступивших ранее на номера, они заметили, что прежний абонент не отключил управление своим банковским счетом. То есть новый владелец карточки получил доступ к деньгам прежнего держателя номера. Мужчина снял с банковского счета 16 590 рублей, девушке удалось поживиться 3 400 рублей.



Оба подсудимых признали свою вину, молодая мать даже возместила весь ущерб владельцу банковского счета. В отношении нее уголовное дело было прекращено за примирением сторон. А вот мужчина понесет наказание за преступление. Суд признал его виновным в краже и приговорил к 300 часам обязательных работ.