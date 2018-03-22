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41 минуту назад

Победители и призеры городского фестиваля «Театр и дети» получили награды

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Победители и призеры городского фестиваля «Театр и дети» получили награды

Творческие ребятишки получили награды.

Церемония награждения победителей и призеров городского фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети» состоялась в школе №59.

Гости увидели наиболее яркие фрагменты из постановок участников фестиваля:  «Фаэтон» школы №49 (педагог Елисеева А.М.); «Радуга» школы №61 (педагог Клюева Л.А.); «Театр маленького актера»  школы № 77 (педагог Москалева Е.А.); «Радуга» гимназии №64 (педагоги Кононыхина Т.А., Стеганцева В.В.); коллектива «И снова – ЭТЮД!» школы №59, (педагог Ножинкина Н.В.).

Гран-при за лучшую театральную постановку получил коллектив «Радуга», младшая возрастная категория, школы №61, педагог Людмила Клюева, номинация «Драматический спектакль».

Гран-при за высокое исполнительское мастерство - коллектив «И снова – ЭТЮД!», смешанная возрастная категория, МАОУ СОШ №59, руководитель Наталья Ножинкина, номинация «Драматический спектакль».

Специальные призы:

«Открытие фестиваля» - коллектив «Театр и мы», младшая возрастная категория, МБОУ СОШ №4, педагог Римма Ясенко, номинация «Драматический спектакль».

«Лучшая женская роль» - Алисова Ольга, коллектив «И снова – ЭТЮД!», средняя возрастная категория, МАОУ СОШ №59, руководитель Наталья Ножинкина, номинация «Малые театральные формы».

«Лучшая мужская роль» - Иван Березнев, коллектив «Дебют», средняя возрастная категория, МАОУ СШ №55, педагог Стелла Елфимова, номинация «Драматический спектакль».

«Лучшая роль второго плана» - Владислав Белозеров, коллектив «Калейдоскоп», младшая возрастная категория, МАОУ лицей №44, педагоги Елена Гаврилица и Надежда Пчелкина, номинация «Драматический спектакль»

Свои творческие подарки всем присутствующим преподнесли коллективы Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова: образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Шейки» (педагог Старостенко И.А.), образцовый ансамбль народной песни «Журавушка» (педагог Куприяшкина Ю.Д.), образцовый вокальный ансамбль «Дети России» (педагог Лесных Е.В.).

Фото http://www.doal.ru




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