В России

44 минуты назад

Правительство готовит новые меры поддержки женщин

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#демография #права женщин
Правительство готовит новые меры поддержки женщин

Кабмин РФ утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Распоряжение, как пишут «Известия», подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

Кроме того, будет пересмотрен список «неженских профессий» и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.

Контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.


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#демография #права женщин

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