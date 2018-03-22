Правительство готовит новые меры поддержки женщин

Кабмин РФ утвердил план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.



Распоряжение, как пишут «Известия», подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

Кроме того, будет пересмотрен список «неженских профессий» и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.

Контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.