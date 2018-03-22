Липецкая область – в числе крупнейших рынков агрострахования в России

Липецкая область в 2017 году вошла в число крупнейших рынков агрострахования с государственной поддержкой – вместе с Воронежской, Орловской областями, Ставропольским краем и Москвой (как регионом заключения договоров). Об этом сообщает Национальный Союз агростраховщиков.

В первой десятке оказались также Курская и Брянская области, Ростовская область, Пермский край и Республика Татарстан.

При том, объем господдержки для аграриев в прошлом году упал на 68%. Рост премии по агрострахованию с господдержкой отмечался только в 24 регионах – наша область не попала в это число. Так, в Липецкой области агрострахование на условиях государственной поддержки составило 208 млн. рублей: из них 174,3 млн. рублей направлены на страхование урожая, 33,7 млн. – на страхование животных. По сравнению с 2016 годом объем агрострахования снизился на 9%. Это не самое заметное падение. Например, в Татарстане оно составило 86%, в Тульской области – 55%.

Общий объем рынка агрострахования в Липецкой области составил 227,6 млн. рублей (19,2 млн. рублей получены на условиях без государственной поддержки).

Как следует из данных Банка России и Национального Союза агростраховщиков, в 2017 году договоры страхования агрорисков заключались практически на всей территории России – в 76 субъектах РФ. Из них в 55 регионах аграрии использовали инструменты агрострахования на условиях господдержки. В 36 субъектах хозяйства обращались к помощи государства при страховании посевов, в 49 – при страховании поголовья животных (в ряде регионов господдержка была оказана по обоим направлениям). В целом рынок страхования сельхозрисков в России сократился за год на 55% - с 9,8 млрд. рублей до 4,4 млрд. рублей, в том числе по договорам страхования, заключенным на условиях без господдержки, российские аграрии заплатили страховую премию на уровне около 1,5 млрд рублей.

«Основной причиной сокращения рынка агрострахования с господдержкой стало перераспределение средств господдержки регионами на другие цели. Что стало прямым следствием включения господдержки агрострахования в «единую» субсидию и неготовности нормативной базы по субсидированию агрострахования в первые три квартала 2017 г.», – отметил президент НСА Корней Биждов. При том, спрос на агрострахование растет у аграриев даже в условиях дестабилизации системы субсидирования, которая произошла в конце 2016-2017 годов.