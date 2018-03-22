Общество

57 минут назад

Обманутым дольщикам рассказали о перспективах

7 611
#дольщики
Обманутым дольщикам рассказали о перспективах

Проблемных домов много.

Депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков выложил у себя на странице в соцсетях информацию из
ответа администрации Липецкой области на вопрос депутатов о судьбе обманутых дольщиков.

В целях защиты прав пострадавших участников долевого строительства реализуется Закон Липецкой области от 07.08.2017 №88-ОЗ «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов».

В областном бюджете на 2017 год на выполнение указанного закона были предусмотрены средства в объеме 28 млн.руб., на 2018 год – 78,6 млн.руб.

В 2017 году администрацией Липецкой области утвержден план-график, предусматривающий меры по защите обманутых дольщков, включенных в реестр.

В план-график включено несколько проблемных домов: дом м в г.Грязи по ул.Карьерная, 22Б (застройщик - ЗАО СК «Эверест»), дом по ул.50 Лет НЛМК (застройщик – ООО СУ-10 «Липецкстрой»), дом по ул.Неделина, дом по ул.Агрономическая (застройщик - ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град»)

На 01.01.2018 в реестре пострадавших граждан по указанным проблемным объектам долевого строительства значилось 202 гражданина

31.01.2018 г. введен в эксплуатацию дом 22Б по ул.Карьерная г.Грязи.

До конца года планируется к вводу еще два многоквартирных дома по ул.Неделина-Фрунзе и ул.Неделина застройщика ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град».

В целях завершения строительства дома по ул.Агрономическая между ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» и ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град» заключено соглашение о завершении строительства проблемного объекта в рамках процедуры внешнего управления. Планируемый срок ввода дома – 2019 год.

Таким образом, до конца года будут решены проблемы 101 гражданина, включенного в реестр пострадавших граждан.
Решение проблемы участников долевого строительства до дому ул.50 Лет НЛМК застройщика ООО СУ-10 треста «Липецк-строй» - в плане-графике значится декабрь 2019 года. На 01.03.2018 в реестре пострадавших граждан по указанному дому включено 80 граждан

Кроме перечисленных пяти проблемных объектов застройщиков допустили невыполнение взятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства еще два застройщика: ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания». Завершение строительства жилого дома по ул.Ударников, д.24 и в микрорайоне «Университетский», 32 «А» планируется в 2018 году ОАО «Эксстроймаш» (5 объектов, строящихся в 32-33 микрорайонах). Дом 10 находится в высокой степени готовности. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2018 год. Завершение строительства домов 8 и 9 планируется после ввода жилого дома 10 и реализации активов группы компаний СУ-5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 год.
7 611
#дольщики

Комментарии (7)

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Наташа

13 минут назад
Да с нашим домом 2-15 что тоне понятное творится.
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Натали

29 минут назад
А как же дом 2-15 ООО СК "Велес" на Елецком микрорайоне? наш дом не проблемный? Даже не удосужились упомянуть. Уже 2 года обиваем пороги администрации. Все бестолку, одни обещания.
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Мы -поколение НОВОЙ РОССИИ и мы -ПОБЕДИМ !

34 минуты назад
Не надо печалиться ,вся жизнь впереди ,надейся и жди !
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ч

36 минут назад
Да пох на них
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Доля

43 минуты назад
Убить Шевелёва и съесть
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ВИКА

43 минуты назад
захаров рулит.........
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Даль

43 минуты назад
что такое ШДепутат? шмошный депутат? а может ?.........
ответить

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