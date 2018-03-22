Обманутым дольщикам рассказали о перспективах

Проблемных домов много.

Депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков выложил у себя на странице в соцсетях информацию из

ответа администрации Липецкой области на вопрос депутатов о судьбе обманутых дольщиков.



В целях защиты прав пострадавших участников долевого строительства реализуется Закон Липецкой области от 07.08.2017 №88-ОЗ «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов».



В областном бюджете на 2017 год на выполнение указанного закона были предусмотрены средства в объеме 28 млн.руб., на 2018 год – 78,6 млн.руб.



В 2017 году администрацией Липецкой области утвержден план-график, предусматривающий меры по защите обманутых дольщков, включенных в реестр.



В план-график включено несколько проблемных домов: дом м в г.Грязи по ул.Карьерная, 22Б (застройщик - ЗАО СК «Эверест»), дом по ул.50 Лет НЛМК (застройщик – ООО СУ-10 «Липецкстрой»), дом по ул.Неделина, дом по ул.Агрономическая (застройщик - ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град»)



На 01.01.2018 в реестре пострадавших граждан по указанным проблемным объектам долевого строительства значилось 202 гражданина



31.01.2018 г. введен в эксплуатацию дом 22Б по ул.Карьерная г.Грязи.



До конца года планируется к вводу еще два многоквартирных дома по ул.Неделина-Фрунзе и ул.Неделина застройщика ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град».



В целях завершения строительства дома по ул.Агрономическая между ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» и ООО «Риэлтерский центр «Строй-Град» заключено соглашение о завершении строительства проблемного объекта в рамках процедуры внешнего управления. Планируемый срок ввода дома – 2019 год.



Таким образом, до конца года будут решены проблемы 101 гражданина, включенного в реестр пострадавших граждан.

Решение проблемы участников долевого строительства до дому ул.50 Лет НЛМК застройщика ООО СУ-10 треста «Липецк-строй» - в плане-графике значится декабрь 2019 года. На 01.03.2018 в реестре пострадавших граждан по указанному дому включено 80 граждан



Кроме перечисленных пяти проблемных объектов застройщиков допустили невыполнение взятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства еще два застройщика: ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания». Завершение строительства жилого дома по ул.Ударников, д.24 и в микрорайоне «Университетский», 32 «А» планируется в 2018 году ОАО «Эксстроймаш» (5 объектов, строящихся в 32-33 микрорайонах). Дом 10 находится в высокой степени готовности. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2018 год. Завершение строительства домов 8 и 9 планируется после ввода жилого дома 10 и реализации активов группы компаний СУ-5. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 год.