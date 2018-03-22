Липчане напишут «Тотальный диктант» на пяти площадках

Заявлены первые участники акции проверки грамотности.

Определены первые пять площадок в Липецкой области, которые примут участие во флешмобе грамотности «Тотальный диктант». Ими выступят пространство коллективной работы "Точка кипения — Липецк", областная научная библиотека, финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, юношеская библиотека и школа №1 села Доброе.



В 2018 году акция состоится 14 апреля. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.



Тотальный диктант — это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции– фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.