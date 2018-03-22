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Липчане напишут «Тотальный диктант» на пяти площадках

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#тотальный диктант
Липчане напишут «Тотальный диктант» на пяти площадках

Заявлены первые участники акции проверки грамотности.

Определены первые пять площадок в Липецкой области, которые примут участие во флешмобе грамотности «Тотальный диктант». Ими выступят пространство коллективной работы "Точка кипения — Липецк", областная научная библиотека, финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, юношеская библиотека и школа №1 села Доброе.

В 2018 году акция состоится 14 апреля. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Тотальный диктант — это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции– фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
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#тотальный диктант

Комментарии (1)

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Неавтофанат

33 минуты назад
"Тотальный", "акция", "флэшмоб" ! Диктант, хотя бы, на русском языке? "Площадка" тоже буквальный перевод? Скоро коренные жители этих недоучек понимать перестанут. У меня такое раздвоение было, когда после работы шёл учиться в "синагогу". На работе мат-перемат. В аудитории вежливые металлурги, строители.
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