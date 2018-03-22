Липецкий оркестр даст бесплатный концерт в Кинешме

Липчане гастролируют в Ивановской области.

Как сообщает 168.ru, 25 марта в Кинешме даст бесплатный концерт Липецкий оркестр русских народных инструментов.



Оркестр был создан в 1970 году при липецком областном центре культуры народного творчества и кино. На сегодняшний день репертуар коллектива насчитывает более 150 произведений. Инструментальный состав оркестра традиционный - домры, балалайки, баяны, ударные, гусли. По необходимости, если того требует произведение, вводятся духовые, дополнительные ударные. Коллектив отличает мягкое оркестровое звучание, широта диапазона и высокое исполнительское мастерство.



За активную пропаганду русского народного творчества, высокую исполнительскую культуру народному оркестру русских народных инструментов в 1986 году было присвоено звание «народный».

За многие годы работы оркестром было дано более тысячи концертов. Народный коллектив является лауреатом Всесоюзных и Всероссийских фестивалей народного творчества, лауреатом Всероссийского зонального смотра-конкурса любительских оркестров и ансамблей народных инструментов и ансамблей народных инструментов, посвящённого 100-летию Великорусского оркестра им. Андреева в городе Самаре, победителем многих областных, городских смотров, конкурсов и фестивалей. С 2010 года руководителем оркестра стал заслуженный артист РФ Ролдугин Александр Георгиевич.



Концерт коллектива состоится в детской школе искусств.



Фото 168.ru