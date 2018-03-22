Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 21 марта в Лебедянском районе на автодороге Липецк – Данков 41-летний водитель «Дэу-Нексии», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 62-летнего мужчины. В результате оба водителя и 64-летняя пассажирка «Гранты» получили травмы.

В Липецком районе на автодороге Орел – Тамбов 44-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с грузовиком «ДАФ» под управлением 34-летнего мужчины. В результате водитель легкового автомобиля с травмой был доставлен в больницу.

В Липецке на улице Московской 25-летний водитель «Лады-2111» столкнулся с «Ниссаном» под управлением 26-летней женщины. В результате водитель первого автомобиля с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 964 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 531, неиспользование ремней безопасности – 50, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 57.