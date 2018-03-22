Происшествия

сегодня, 09:29

Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

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#авария #ДТП
Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 21 марта в Лебедянском районе на автодороге Липецк – Данков 41-летний водитель «Дэу-Нексии», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 62-летнего мужчины. В результате оба водителя и 64-летняя пассажирка «Гранты» получили травмы.

В Липецком районе на автодороге Орел – Тамбов 44-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с грузовиком «ДАФ» под управлением 34-летнего мужчины. В результате водитель легкового автомобиля с травмой был доставлен в больницу.

В Липецке на улице Московской 25-летний водитель «Лады-2111» столкнулся с «Ниссаном» под управлением 26-летней женщины. В результате водитель первого автомобиля с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 964 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 531, неиспользование ремней безопасности – 50, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 57.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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ALEX

15 минут назад
путлер, - он такой!!!
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путлер

32 минуты назад
С 1 го июля указ подпишу .за проезд на красный 10000 .за не пропущенного пешехода 5000 и еще НДФЛ пора поднять с 13 % до 15-18%
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?

41 минуту назад
Нормальное авто Лада, и нечего его позорить. Дебилы или недостаточно опытные водители, ездят на любом бренде. Жаль, что страдают другие, невиновные люди.
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Кук

44 минуты назад
Дык, А ЛэндРовер, БМВ, Ауди беда для кошелька!
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Дык

сегодня, 09:44
"Лада" - это для автомобиля, как "...беда" для корабля!
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