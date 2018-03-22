За торговлю алкоголем после 21.00 оштрафовали на 50000 рублей

А продажа спиртного несовершеннолетнему обошлась в 100000 рублей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, согласно журналу учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, размещенному на официальном сайте Росалкогольрегулирования ООО «Надежда» 27 мая прошлого года в 21 ч. 07 мин. осуществило продажу алкогольной продукции - водки «Тельняшка» в одном из магазинов на ул. Энергостроителей. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. В ходе административного расследования Росалкогольрегулирование подтвердило факт реализации алкоголя ООО «Надежда» в 21 ч. 07 минут.



Советский районный суд Липецка, оценив представленные материалы дела, выслушав свидетеля (специалиста в области работы ЕГАИС) признал ООО «Надежда» виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.



Не согласившись с указанным выше постановлением ООО «Надежда» обратилось с апелляционной жалобой в Областной суд Липецкой области. Суд, выслушав доводы сторон и изучив представленные материалы по делу, поддержал позицию Управления, и счел вину общества в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ доказанной.



Решением Липецкого областного суда постановление Советского районного суда Липецка оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.



Также ранее, 13 марта, Советским районным судом Липецка оставлено без изменения постановление заместителя начальника Управления о привлечении ИП Лахмоткина С.А. к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением административного наказания в размере 100 000 рублей. Необходимо отметить, что судьей подробно изучались меры и действия предпринимателя по соблюдению установленного законом запрета на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, а также факт повторности продажи алкогольной продукции в одном и том же магазине, принадлежащем ИП.