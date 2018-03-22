Почти половина предпринимателей игнорирует призывы администрации Липецкой области поднять зарплату

Но тем не менее, официальная зарплата в торговле растет.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области с начала года прошло 6 заседаний по легализации заработной платы в сфере торговли.

Однако, как признали в ведомстве, многие предприниматели игнорируют приглашения на такие мероприятия. Из 196 приглашенных руководителей почти половина - 86 коммерсантов не явились в управление.

В управлении грозят им карами: например, отправкой информации в Государственную инспекцию труда. При этом руководители уже 50 предприятий привлечены к ответственности.

По данным РОССТАТа заработная плата в торговле за январь 2018 года по отношению к декабрю 2017 года увеличилась на 2661 рубль и составила 24573 рубля, в рейтинге областей ЦФО Липецкая область улучшила свои позиции и переместилась с 9 на 7 место.





