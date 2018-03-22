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сегодня, 09:20

Почти половина предпринимателей игнорирует призывы администрации Липецкой области поднять зарплату

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#зарплата #работа
Почти половина предпринимателей игнорирует призывы администрации Липецкой области поднять зарплату

Но тем не менее, официальная зарплата в торговле растет.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области с начала года прошло 6 заседаний по легализации заработной платы в сфере торговли.

Однако, как признали в ведомстве, многие предприниматели игнорируют приглашения на такие мероприятия. Из 196 приглашенных руководителей почти половина - 86 коммерсантов не явились в управление.

В управлении грозят им карами: например, отправкой информации в Государственную инспекцию труда. При этом руководители уже 50 предприятий привлечены к ответственности.

По данным РОССТАТа заработная плата в торговле за январь 2018 года по отношению к декабрю 2017 года увеличилась на 2661 рубль и составила 24573 рубля, в рейтинге областей ЦФО Липецкая область улучшила свои позиции и переместилась с 9 на 7 место.


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#зарплата #работа

Комментарии (5)

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ник

13 минут назад
на себе пусть поэкономит да на холуях всяких. налоги подняли кассы аренда.. на вамри не хватает что ли.. на своей езди . на чинущах экономить пол бюджета можно
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Предприниматель

17 минут назад
Зарплаты повышай, налоги повышаются, выручка падает.Кассы вводят. Всех накорми. И где взять ИЗУМРУДЫ, В ЖО.......ПЕ!
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Гость

29 минут назад
.пи.з.деж! наичистейшей воды!
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555

36 минут назад
С чего поднимать-то выручки падают не первый год.Многие закрываются..
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Татьяна

44 минуты назад
Что- то, не увидела прибавление к заработной плате...очередная трепня
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