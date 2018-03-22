38% липчан считают спорт стилем жизни

В этом году в регионе пройдёт более 1,3 тысячи спортивных и физкультурных мероприятий.

Доля населения, считающего спорт стилем жизни, в Липецкой области достигла 38%. Как сообщает Управление физической культуры и спорта Липецкой области, каждый пятый житель региона с ограниченными возможностями здоровья занимается адаптивной физкультурой и спортом, это на 8,8% больше, чем в 2016 году.



Сегодня спортивная инфраструктура включает более трех тысяч спортивных сооружений. За последние пять лет в арсенале спортивной отрасли стало на пять бассейнов больше, построено два крытых объекта с искусственным льдом, 22 спортивных зала и 123 плоскостных сооружения. В 2017 году в рамках программы «Газпром - детям!» в Елецком районе был открыт крупнейший в регионе физкультурно–оздоровительный комплекс «Воргол». С пуском в эксплуатацию данного комплекса в регионе полностью завершена программа строительства плавательных бассейнов в каждом муниципальном образовании, что в свою очередь, в сотрудничестве с управлением образования позволяет успешно реализовывать проект «Каждый пятиклассник умеет плавать». С момента старта программы, а это без малого пять лет, в Липецкой области обучено навыкам плавания уже свыше 50 тысяч пятиклассников. В усманском районе введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием для спортсменов детско-юношеской спортивной школы.



В рамках реализации Федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта Российской федерации на 2016-2020 годы» в регионе ведутся работы по строительству физкультурно-спортивного комплекса в селе Доброе, реконструкции центрального стадиона «Металлург» в Липецке и строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни», первый этап строительства которого планируется закончить в 2019 году.



В муниципальных образованиях Липецкой области продолжается работа по созданию сети кольцевых велодорожек, соединяющих важные социальные объекты в населенных пунктах. На данный момент в регионе уже функционируют 15 велодорожек в десяти муниципалитетах области.



На протяжении трех лет в регионе активно развивается движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Липецкая область, по результатам оценки качества внедрения всех трех этапов комплекса, была отмечена в числе лидеров, заняв третье место из 85 субъектов Российской Федерации. В 2017 году к выполнению норм ГТО приступило взрослое население Липецкой области. Таким образом, доля выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия составила 43,8%. На сегодняшний день ведется работа по адаптации комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями.



В настоящее время только областной единый план календарный план содержит 1358 физкультурных и спортивных мероприятий. Муниципальные календарные планы содержат 2843 мероприятия. Цель их реализации – довести к 2020 году, в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, уровень вовлечения населения Липецкой области в занятия физической культурой и спортом до 40%.