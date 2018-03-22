Обманывавших липчан мошенников будут судить в Новосибирске

Жертвами преступлений становились жители Москвы, Красноярского края, Липецкой, Курской, Владимирской областей и Республики Хакасия.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела группы "телефонных мошенников". Как сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области, фигурантам предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода преступной деятельности – 12 эпизодов мошенничества и 49 эпизодов покушений на мошенничество.



В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2016 года по январь 2017 года двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет, отбывающие наказание в одном из исправительных учреждений Новосибирской области, звонили гражданам, представляясь родственниками, якобы задержанными полицией за причинение телесных повреждений, и просили перевести деньги на счета мобильных телефонов или на счет банковской карты для оплаты лечения пострадавшего. Их подельник - находящийся на свободе ранее не судимый 21-летний новосибирец - обналичивал похищенные денежные средства и передавал их 29-летнему организатору для дальнейшего распределения между участниками.



Как установили полицейские, жертвами преступлений становились жители Москвы, Красноярского края, Липецкой, Курской, Владимирской областей и Республики Хакасия. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил семьсот тысяч рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.