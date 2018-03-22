«Ford Escape» сгорел в Грязях

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 00:09 на улице Комсомольской в Грязях загорелся автомобиль «Ford Escape». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.



Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

