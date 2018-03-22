Происшествия
сегодня, 07:46
«Ford Escape» сгорел в Грязях
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Причина пожара устанавливается.
Сегодня в 00:09 на улице Комсомольской в Грязях загорелся автомобиль «Ford Escape». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.
Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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