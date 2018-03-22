Культура

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В Липецке выставят работы в техниках «рококо» по трикотажу, амигуруми и свит-дизайн

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#выставка
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В Липецке выставят работы в техниках «рококо» по трикотажу, амигуруми и свит-дизайн

28 марта в Областном центре культуры, народного творчества и кино откроется новая выставка.

С 28 марта по 29 апреля в областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет выставка данковского мастера декоративно-прикладного искусства Тамары Анохиной.

Как сообщает центр культуры, на выставке будут представлены изделия мастера, выполненные в разных техниках и жанрах, отражающих богатый, затейливый, причудливый внутренний мир художницы, которым она спешит поделиться со зрителями.

- Вышивка «крестом» и вязание, плетение бисером, плетение на тенерифе, вышивка лентами, гладью, пайетками, стеклярусом, в стиле «рококо» по трикотажу, ковровая техника по страмину, амигуруми, изделия из подручных материалов, свит-дизайн, топиарий, алмазная живопись – экспонаты выставки талантливого мастера создают особое настроение тепла и радости, - отмечают в Областном центре культуры, народного творчества и кино.

Тамара Анохина – постоянная участница различных межрегиональных фестивалей и конкурсов, районных и областных мероприятий, отмечена многочисленными дипломами и наградами.

Фото ocknt48.ru
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#выставка
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Комментарии (1)

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Sergey

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