Культура

30 минут назад

В Липецке завершается фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

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#фестиваль

Финальный концерт намечен на 23 марта.

23 марта в детском саду № 9 состоится финальный концерт лауреатов фестиваля детского творчества «Родничок» в номинациях песенное творчество, танцевальное творчество, художественно-театрализованная деятельность, изобразительная деятельность.

Как сообщает департамент образования Липецка, в рамках реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» в образовательных учреждениях города Липецка в марте состоялся первый этап фестиваля детского творчества «Родничок» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В фестивале приняли участие свыше 300 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, нарушениями интеллекта, зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата), посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности муниципальных образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования.
82
#фестиваль

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