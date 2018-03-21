У Липецка может появиться пятый город-побратим

Им может стать древний немецкий город.

Новым побратимом Липецка может стать немецкий город Шлейзинген. Об этом говорили на встрече руководства нашего города со школьниками… из Германии.

Немецкие подростки прибыли в Липецк по программе обмена культурным опытом, реализуемой совместно со школой №47.

Как сообщили в администрации города, за несколько дней гости успели познакомиться с достопримечательностями Липецка, Ельца и Романово, побывали в музеях и на концертах. Сегодня делегацию из ФРГ пригласили в администрацию города, где с ними встретились глава Липецка Сергей Иванов, его заместитель Евгений Павлов и председатель департамента образования Александр Мочалов.

Мэр Липецка отметил, что в регионе давно и плодотворно сотрудничают с Германией – у нас работают четыре немецких предприятия, но партнёрские отношения необходимо укреплять, и сегодняшнее мероприятие отличный повод для этого.

За развитие международных связей выступили и представители германской стороны. Один из руководителей группы школьников выразил надежду, что в скором времени Шлейзинген станет побратимом Липецка.

Затем гостям презентовали проекты, которые реализует в областном центре отдел по работе с молодёжью. Те, в свою очередь, рассказали о развивающих и досуговых программах, проводимых в Германии. В завершение встречи школьники из Шлейзингена отметили, что Липецк – очень красивый и гостеприимный город.

Добавим, что побратимами Липецка на данный момент являются Котбус (Германия), Аньшань (Китай), Фабриано (Италия) и Винница (Украина).

Шлейзинген – город в земле Тюрингия (Германия). Знаменит в первую очередь средневековым замком Бертольдсбург, построенном в XIII веке. Высота башен замка достигает 44 метров.



Замок в Шлейзингене на фоне современных построек. Фото администрации Липецка и esosedi.org





