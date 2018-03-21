Общество

сегодня, 21:21

У Липецка может появиться пятый город-побратим

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#Города-побратимы #Шлейзинген.
У Липецка может появиться пятый город-побратим

Им может стать древний немецкий город.

Новым побратимом Липецка может стать немецкий город Шлейзинген. Об этом говорили на встрече руководства нашего города со школьниками… из Германии.

Немецкие подростки прибыли в Липецк по программе обмена культурным опытом, реализуемой совместно со школой №47.

Как сообщили в администрации города, за несколько дней гости успели познакомиться с достопримечательностями Липецка, Ельца и Романово, побывали в музеях и на концертах. Сегодня  делегацию из ФРГ пригласили в администрацию города, где с ними встретились глава Липецка Сергей Иванов, его заместитель Евгений Павлов и председатель департамента образования Александр Мочалов.

Мэр Липецка отметил, что в регионе давно и плодотворно сотрудничают с Германией – у нас работают четыре немецких предприятия, но партнёрские отношения необходимо укреплять, и сегодняшнее мероприятие отличный повод для этого.

За развитие международных связей выступили и представители германской стороны. Один из руководителей группы школьников выразил надежду, что в скором времени Шлейзинген станет побратимом Липецка.

Затем гостям презентовали проекты, которые реализует в областном центре отдел по работе с молодёжью. Те, в свою очередь, рассказали о развивающих и досуговых программах, проводимых в Германии. В завершение встречи школьники из Шлейзингена отметили, что Липецк – очень красивый и гостеприимный город.

Добавим, что побратимами Липецка на данный момент являются Котбус (Германия), Аньшань (Китай), Фабриано (Италия) и Винница (Украина).

Шлейзинген – город в земле Тюрингия (Германия). Знаменит в первую очередь средневековым замком Бертольдсбург, построенном в XIII веке. Высота башен замка достигает 44 метров.

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Замок в Шлейзингене на фоне современных построек. Фото администрации Липецка и esosedi.org



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#Города-побратимы #Шлейзинген.

Комментарии (5)

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"КОБРА"

1 минуту назад
какая нам,липчанам, польза от городов побратимов?! В советские года был Липецку побратим город Котбус. Магазин Котбус открыли на пл. Победы. Липчане обрадовались, думали, что, как в других городах страны в подобных магазинах,будут продавать товары производства ГДР. Но, увы, в магазине Котбус не продавали немецкие товары.
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Елена К

6 минут назад
А давайте отправим этого тербунского "дипломата" лопатой дворы липецкие чистить.
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Гость

58 минут назад
Настоящие заводы когда начнёте строить
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Коренной липчанин

сегодня, 21:54
А Витебск не город-побратим? Когда Витебск был объявлен при Гулевском городом-побратимом, очень обрадовался.Думал, что в Липецке 2 апреля будут всегда отмечать как День Единения народов Белоруссии и России. Но не тут-то было. Немцы оказались большими друзьями, чем белорусы.Продажные чиновники разряда предателей!
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пора бы уже

сегодня, 21:49
планеты, звёзды, галактики в побратимы, а лучше черные дыры...
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