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Липецкая вечЁрка: тотальный карантин, мэра – в няньки и проезд за 25 рублей
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 21 марта.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про школьный карантин. Из-за отсутствия более 20% учащихся учебный процесс частично приостановлен в девяти школах и одном техникуме города.В итоге на территории Липецка приостановлена работа во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями жизни после перекрытия Петровского моста на ремонт. Сегодня в мэрии, как говорится, сверили часы в преддверии закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста: глава Липецка встретился со всеми причастными к ремонту моста, организации дорожного движения и пассажирских перевозок, а также представителями крупных предприятий Левобережья. Глава Липецка лично готов нянчить ребятишек в детсадах, если за ними поздно придут родители.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про интересный опрос. Оператор спрашивал липчан о том, готовы ли они ездить на общественном транспорте, если стоимость услуги составит 25 рублей. Оператор на том конце провода представился Михаилом и сообщил, что проводит телефонное интервью по поручению департамента транспорта администрации Липецка.
Множество мнений собрала новость о спасении неадекватного парня. Молодой мужчина спрыгнул с пятого этажа на развернутый пожарными спасательный куб.
Между тем немало эмоций у липчан ДТП около Нижнего парка. Там автомобиль "Фиат" сбил женщину средних лет. ДТП произошло, когда липчанка переходила дорогу в районе пешеходного перехода.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про школьный карантин. Из-за отсутствия более 20% учащихся учебный процесс частично приостановлен в девяти школах и одном техникуме города.В итоге на территории Липецка приостановлена работа во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями жизни после перекрытия Петровского моста на ремонт. Сегодня в мэрии, как говорится, сверили часы в преддверии закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста: глава Липецка встретился со всеми причастными к ремонту моста, организации дорожного движения и пассажирских перевозок, а также представителями крупных предприятий Левобережья. Глава Липецка лично готов нянчить ребятишек в детсадах, если за ними поздно придут родители.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про интересный опрос. Оператор спрашивал липчан о том, готовы ли они ездить на общественном транспорте, если стоимость услуги составит 25 рублей. Оператор на том конце провода представился Михаилом и сообщил, что проводит телефонное интервью по поручению департамента транспорта администрации Липецка.
Множество мнений собрала новость о спасении неадекватного парня. Молодой мужчина спрыгнул с пятого этажа на развернутый пожарными спасательный куб.
Между тем немало эмоций у липчан ДТП около Нижнего парка. Там автомобиль "Фиат" сбил женщину средних лет. ДТП произошло, когда липчанка переходила дорогу в районе пешеходного перехода.