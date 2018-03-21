Еще один магазин попался на торговле просроченным детским питанием

В последнее время таких случаев становится все больше.

В магазине крупной торговой сети на улице 8 марта обнаружено крупное нарушение. В продаже находились банки с детским питанием, срок годности которого давно истек.

Кроме питания для самых маленьких, здесь продавали просроченные сыр колбасный, спред шоколадный, масло сливочное.

Материалы направлены в Роспортебнадзор для принятия мер.

Отметим, что в магазинах Липецкой области в последнее время участились случаи продажи детского питания с истекшим сроком годности.