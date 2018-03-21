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Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова‍

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#Лавров #отставка
Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова‍

Источник в российском внешнеполитическом ведомстве опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель МИД России Сергей Лавров якобы намерен покинуть свой пост.

Источник Федерального агентства новостей в МИД РФ опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что глава ведомства Сергей Лавров якобы намерен покинуть свой пост.

«Сейчас о таких планах ничего неизвестно», — уточнил собеседник.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Сергей Лавров уйдет с поста министра иностранных дел.

Президент России Владимир Путин, победивший на выборах 18 марта, заявил, что кадровые назначения произойдут после инаугурации.

Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел РФ с 2004 года. Напомним, что сегодня дипломату сегодня исполнилось 68 лет.
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#Лавров #отставка

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