сегодня, 17:48
Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова
Источник в российском внешнеполитическом ведомстве опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель МИД России Сергей Лавров якобы намерен покинуть свой пост.
«Сейчас о таких планах ничего неизвестно», — уточнил собеседник.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Сергей Лавров уйдет с поста министра иностранных дел.
Президент России Владимир Путин, победивший на выборах 18 марта, заявил, что кадровые назначения произойдут после инаугурации.
Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел РФ с 2004 года. Напомним, что сегодня дипломату сегодня исполнилось 68 лет.