Общество

30 минут назад

Липецкая область эффективнее всех в стране трудоустраивает безработных

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#Занятость #безработица
Липецкая область эффективнее всех в стране трудоустраивает безработных

Работа наших центров занятости признана одной из лучших в России.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проведен мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения по итогам деятельности органов службы занятости в 2017 году.

По итоговым показателям значения интегральной оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в 2017 году Липецкая область занимает 3 место в Российской Федерации.

В Липецкой области обеспечен высокий уровень трудоустройства обратившихся граждан. По данному показателю регион занимает 1 место в Российской Федерации с показателем 90% от числа обратившихся.

Уровень общей безработицы в Липецкой области, в соответствии с критериями международной организации труда, по итогам 2017 года составил 3,9% к численности экономически активного населения. Это один из самых низких показателей в Российской Федерации (5,2%).

Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области на 1 января 2018 года составил 0,5%, в сравнении со среднероссийским (1%) — это один из лучших показателей в стране.

Фото penza-post.ru

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#Занятость #безработица

Комментарии (2)

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Липчанин

9 минут назад
Да ладно гнать-то! Все должности предлагаемые службой занятости, полностью свободны от зарплаты!
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Да вы что

12 минут назад
козлы что брешете как собаки нет трудоустройства в Липецке
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