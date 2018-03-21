Липецкая область эффективнее всех в стране трудоустраивает безработных

Работа наших центров занятости признана одной из лучших в России.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проведен мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения по итогам деятельности органов службы занятости в 2017 году.



По итоговым показателям значения интегральной оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в 2017 году Липецкая область занимает 3 место в Российской Федерации.

В Липецкой области обеспечен высокий уровень трудоустройства обратившихся граждан. По данному показателю регион занимает 1 место в Российской Федерации с показателем 90% от числа обратившихся.

Уровень общей безработицы в Липецкой области, в соответствии с критериями международной организации труда, по итогам 2017 года составил 3,9% к численности экономически активного населения. Это один из самых низких показателей в Российской Федерации (5,2%).

Уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области на 1 января 2018 года составил 0,5%, в сравнении со среднероссийским (1%) — это один из лучших показателей в стране.



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