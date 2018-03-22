Липецк 2018: кто достроит, а кто нет?

На прошлой неделе в Липецке прошла конференция по вопросам внедрения разработанных решений для изменения ситуации на рынке жилья в Липецке.

Как известно, строительный сектор прошел множество испытаний за последние 5 лет. С одной стороны у нас выросли новые микрорайоны, тысячи семей переехали в новые квартиры, с другой стороны многие застройщики были вынуждены прекратить деятельность и уйти с рынка, как следствие, на сегодняшний день Липецкая область сталкивается с проблемами обманутых дольщиков и рекордными по численности митингами.

Нововведения в строительное законодательство не "рекламируются" широко по телевидению и прочим СМИ. Не потому что они незначительные, а потому как могут вызвать ряд последствий.

Итак, если Вы задумались над покупкой нового жилья, не торопитесь. Изучите, какие в ближайшее время появятся новые риски и как их можно будет избежать.

Наиболее важные моменты, на которые стоит обратить внимание, разбирали на конференции, которую организовал сервис, отслеживающий ход и качества строительства новых домов areum.ru

На заседании присутствовали представители ВТБ24, как одного из основных банков, которые выдают ипотеку в Липецке, Павловский Руслан (Москва), Пушилин Александр (заместитель начальника управления строительства и Архитектуры Липецкой Области) и Максим Тимаков ( areum.ru ).







Вопрос, который беспокоит всех - к какому застройщику можно обратиться в 2018 году без риска того, что он закроется и не достроит дома. Нововведения в законодательства говорят о том, что у строительной компании должен быть определенный собственный капитал на счету, чтобы ей разрешили строить дальше. Это значит, что мелкие строительные компании рискуют потерять возможность застройки, а это значит :

- будут стараться всеми силами извлечь личную выгоду из текущих проектов. Вопреки качеству и срокам.

- Появился риск новых недостроев, которые потом будут переданы на завершение другим компаниям (займет время)

- ожидается всплеск "акций" и "суперраспродаж", чтобы поскорее выбрать из покупателей деньги, потому как дальше возможности строить может не быть. Собранные по-быстрому деньги с высокой долей вероятности могут уйти вовсе не на строительство

- Крупные застройщики, избавившись от множества мелких конкурентов, получат больше возможности диктовать свои условия покупателю. Возможны подорожания и понижение качества сервиса.







Какие в этом есть плюсы?

- Строительные площадки будут предоставляться тем организациям, кто уже подтвердил, что заслуживают доверия.

- Строить будут те компании, у которых есть необходимые суммы на счетах, чтобы в случае чего их можно было присудить в пользу дольщиков и направить на то, чтобы достроить объект.

- Со временем рынок уйдет от такой проблемы как "обманутые дольщики".

Итак, подытожить можно следующим, чтобы на сегодняшний день купить квартиру и не рисковать тем, что деньги будут присвоены кем-то, а дом не будет построен, важно следовать такой логике:

1. Не соглашаться на "суперакции" и подозрительно низкие цены.

2. Выбирать застройщика с подтвержденной репутацией.

3. Смотреть какой уставной капитал у строительной компании.

4. Изучить выписки о текущих судебных делах у застройщика.

5. Проверить динамику застройки - как из месяца в месяц меняется строительная площадка и идут работы.

Всю эту информацию можно найти в открытых источниках. Также она собрана вместе и уже проверена специалистами на www.areum.ru можете заходить и проверять новостройки.







"PR"

