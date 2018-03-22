Капитально отремонтированные газовые сети – это гарантия безопасности Вас и Ваших близких

Газовые сети многоквартирного дома являются объектами повышенной опасности, необходимо своевременно производить капитальный ремонт газовых сетей с истекшим межремонтным сроком. В соответствии с Жилищным кодексом РФ такие виды работ, как ремонт газового и лифтового оборудования в многоквартирных домах являются приоритетными, так как относятся к объектам, обеспечивающим безопасность жизнедеятельности.

Липецкая область одна из первых в России приступила к модернизации газовых сетей многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта, за период начала действия программы с 2014 года осуществлен капитальный ремонт газовых сетей в 42 многоквартирных домах. На 2018 год запланирован капитальный ремонт данного вида работ в 195домах региона. Программа капитального ремонта в данном случае является действенным механизмом, который может комплексно решать острую проблему изношенности газовых сетей.

Капитальный ремонт газоснабжения многоэтажек проводится с поэтапным согласованием АО «Газпром Газораспределение Липецк» каждого вида работ, начиная с выдачи Технических условий и согласования проектно-сметной документации до непосредственно приемки монтажных работ наружного и внутреннего газопроводов соответственно. Ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома включает в себя следующие этапы: замену внутридомовых разводящих магистралей газоснабжения; замену стояков газоснабжения; замену запорной и регулировочной арматуры; ремонт газовой котельной. Стоит отметить, что ремонт инженерных сетей происходит не только в местах общего пользования, но и непосредственно в квартирах собственников, причем для проведения работ по замене инженерных сетей газоснабжения требуются 100% доступ в рамках единого стояка.

Договорной срок исполнения таких работ составляет до 90 календарных дней, а по причине недопуска гражданами данный срок может быть официально продлен. Безусловно, любые ремонтные работы, это определенный дискомфорт для проживающих в доме, но данный дискомфорт неизбежен для обеспечения комфортного и главное безопасного проживания. Понимая неудобства собственников, Фонд капитального ремонта делает все возможное для сокращения сроков, которые фактически варьируются от трех недель до полутора месяцев, причем одним из ключевых моментов для сокращения сроков производства работ является взаимодействие граждан и компании-подрядчика. Стоит отметить, что в тех многоквартирных домах, где собственники беспрепятственно обеспечивают доступ в квартиры, ремонтные работы происходят в течении трех, а порой и двух недель. А в тех домах, где жители не допускают ремонтные бригады для проведения работ в свои квартиры, естественно сроки значительно увеличиваются.

«Для проведения ремонтных работ по замене систем газоснабжения требуется демонтаж натяжных и подвесных потолков, если таковые имеются, натяжные потолки вообще опасно использовать в кухонном помещении квартиры, так как они легко воспламеняемы. Также для организации работ требуется обеспечение доступа к трубам, то есть необходимо вывезти или отодвинуть мебель. Кроме того, на практике порядка половины собственников дома просят изменить стандартную схему подключения их квартиры к газопроводу, что влечет за собой дополнительные изменения проектно-сметной документации и повторное согласование с АО «Газпром Газораспределение Липецк», что также может отразится на сроках проведения работ» - прокомментировал начальник отдела по капитальному ремонту Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Монаков.

Фонд капитального ремонта призывает граждан быть сознательными и ответственными - не препятствовать проведению капитального ремонта газовых сетей, а наоборот оказывать содействие, так как налаженное взаимодействие сторон позволит выполнить работы в кратчайшие сроки. Своевременно отремонтированная система газоснабжения — это безопасность Вас, Ваших близких и граждан, проживающих с Вами в одном доме.







"PR"

