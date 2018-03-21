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сегодня, 15:45

Юным липчанам предлагают изобразить охрану труда

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#конкурс #рисунок #охрана труда
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Юным липчанам предлагают изобразить охрану труда

Объявлен конкурс рисунков.

Управление труда и занятости Липецкой области с 28 марта по 18 апреля проводит региональный детский конкурс «Охрана труда глазами детей». Конкурс проводится среди следующих возрастных групп учащихся общеобразовательных учреждений: учащиеся 1 — 4 классов; учащиеся 5 — 9 классов; учащиеся 10 — 11 классов.

Для участия дети 9 апреля должны отправить на конкурс рисунки или плакаты. Они должны изображать труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, а также могут содержать призывы работать безопасно. Разрешено взять за основу сюжета следствие несоблюдение техники безопасности. Победитель и призеры конкурса получат планшет, фотоаппарат и мобильный телефон.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
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#конкурс #рисунок #охрана труда
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Комментарии (2)

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Липчанин

7 минут назад
Охрана труда в том и заключается, что бы ее во время изобразить....
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Горожанин

сегодня, 16:12
На фото рубильник с табличкой включен.
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