Юным липчанам предлагают изобразить охрану труда

Объявлен конкурс рисунков.

Управление труда и занятости Липецкой области с 28 марта по 18 апреля проводит региональный детский конкурс «Охрана труда глазами детей». Конкурс проводится среди следующих возрастных групп учащихся общеобразовательных учреждений: учащиеся 1 — 4 классов; учащиеся 5 — 9 классов; учащиеся 10 — 11 классов.



Для участия дети 9 апреля должны отправить на конкурс рисунки или плакаты. Они должны изображать труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, а также могут содержать призывы работать безопасно. Разрешено взять за основу сюжета следствие несоблюдение техники безопасности. Победитель и призеры конкурса получат планшет, фотоаппарат и мобильный телефон.



Конкурс проводится с целью привлечения внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного

отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.