Общество
сегодня, 15:45
Юным липчанам предлагают изобразить охрану труда
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Объявлен конкурс рисунков.
Управление труда и занятости Липецкой области с 28 марта по 18 апреля проводит региональный детский конкурс «Охрана труда глазами детей». Конкурс проводится среди следующих возрастных групп учащихся общеобразовательных учреждений: учащиеся 1 — 4 классов; учащиеся 5 — 9 классов; учащиеся 10 — 11 классов.
Для участия дети 9 апреля должны отправить на конкурс рисунки или плакаты. Они должны изображать труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, а также могут содержать призывы работать безопасно. Разрешено взять за основу сюжета следствие несоблюдение техники безопасности. Победитель и призеры конкурса получат планшет, фотоаппарат и мобильный телефон.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
Для участия дети 9 апреля должны отправить на конкурс рисунки или плакаты. Они должны изображать труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, а также могут содержать призывы работать безопасно. Разрешено взять за основу сюжета следствие несоблюдение техники безопасности. Победитель и призеры конкурса получат планшет, фотоаппарат и мобильный телефон.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
2 264
Липчанин
Горожанин