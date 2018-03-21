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сегодня, 15:45

Неделю детской книги в Липецке откроют известные писательницы

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#Книги #неделя книги #библиотека #писатели
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Неделю детской книги в Липецке откроют известные писательницы

Мероприятие состоится 26 марта.

Известные московские писательницы Анна Никольская и  Елена Усачева встретятся с юными липчанами на празднике детской книги 26 марта в центральной городской библиотеке имени Есенинана открытии открытие недели детской и юношеской книги, сообщили в городском департаменте культуры.

Книги Анны Никольской («Валя offline», «Город собак», «Я уеду жить в свитер», «Человек-мандарин», «В самолете со страусом» и др.) давно завоевали любовь и признание юных читателей. Ее произведения в разное время становились лауреатами российских и международных литературных конкурсов.

Елена Усачева – автор более 30 книг для подростков, журналист, сценарист, член Московской организации Союза писателей России. Ее книги опубликованы в различных авторских сериях: «Большая книга ужасов», «Кошмарики», «Летний роман для девочек», «Истории о первой любви для маленьких принцесс», «Школьная история». Писательница – автор и нескольких прикладных книг: «Энциклопедия для девочек», «SPA для девочек».

В 12.30 состоится церемонии открытия Недели детской и юношеской книги, после чего начнут работу несколько тематических площадок. На двух из них состоятся встречи с гостями из Москвы. Театральная площадка порадует зрителей постановкой театра «Компромисс» (режиссер Б. Медведев), который покажет спектакль по произведениям известного русского писателя, сатирика и драматурга Аркадия Аверченко.

Для гостей праздника будет развернута обширная книжная выставка. Самые юные читатели смогут не только почитать, но и поиграть с книгами-моделями, книгами-панорамами, книгами-лото, книгами-пазлами, музыкальными книгами и книгами с игровыми элементами. Для ребят постарше будет представлена лучшая классическая и современная детская литература, книги лауреатов литературных премий. У выставки можно будет не только познакомиться с книгами, но также принять участие в литературных играх и викторинах.

В этом году мероприятие будет посвящено 75-летнему юбилею «Книжкиных именин» - такое название для праздника детской книги, который проходил по всей стране и где читатели встречались с писателями, придумал еще в 1943 году писатель Лев Кассиль. 

Фото gim16.ru

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#Книги #неделя книги #библиотека #писатели
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