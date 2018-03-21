Грязинец из-за iPhone отправится в колонию строгого режима

Мужчина ранее был судим за кражу.

Мировой судья Грязинского судебного участка №3 рассмотрел уголовное дело в отношении безработного местного жителя, ранее судимого за воровство и разбой. Мужчина предстал перед законом за кражу из магазина.



Как указано в приговоре, преступление было совершено в магазине электроники в городе Грязи 3 ноября 2017 года. Злоумышленник зашел туда под видом покупателя. Воспользовавшись тем, что на ним никто не наблюдает, грязинец украл со склада магазина iPhone SE стоимостью 14 334 рубля 90 копеек. С похищенным телефоном вор с места совершения преступления скрылся. Преступника вычислили с помощью камер видеонаблюдения.



Подсудимый полностью признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельства выступили явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетней дочери. Отягчающим вину обстоятельством стал рецидив преступления.



Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его 9 месяцами лишения свободы в колонии строго режима. Грязинца взяли под стражу в зале суда.