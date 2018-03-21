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В Липецке напугали полицейского депутатом областного Совета

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#кража #областной Совет
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В Липецке напугали полицейского депутатом областного Совета

Парламентарий Олег Хомутинников заявляет, что у него нет родственника Александра Хомутинникова.

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У жителя Липецка Сергея Козинского из барсетки пропали 40 тысяч рублей. Мужчина заявил в полицию о краже у него денег 7 марта, но до сих пор, по его словам, правоохранительные органы не начали расследования совершенного преступления.

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- 24 января встретился со своим знакомым Александром Хомутинниковым по вопросу трудоустройства. Он рассказал мне, что является директором ЧОПа в Москве и что поможет мне с работой. В этот день мы должны были поехать в Москву, поэтому я заправил его автомобиль «Фольксваген-Джетта», оплатил смену в нем масла. Но в столицу мы так и не выехали. В тот же день я не нашел в своей барсетке 40 тысяч рублей, снятых мной днем ранее со своего счета через банкомат. Так как барсетка лежала в машине Хомутинникова, а я выходил из нее на автозаправке, то подумал, что он и украл мои деньги, - говорит Сергей Козинский.

По словам потерпевшего, на следующий день Хомутинников признался ему в содеянном. Мол, у него они будут целее. Но денег так и не вернул.

- Он тут же ушел в запой, и я не смог ничего от него добиться, - говорит Сергей Козинский. - Мы приходили к нему домой с его матерью, но он был настолько пьян, что мы не могли его разбудить. Я даже сделал его фотографию на телефон - он, поцарапанный, запухший, лежит в кровати. Его мама отдала мне две тысячи рублей, и на этом все.

7 марта Сергей Козинский обратился с заявлением о краже в УМВД РФ по Липецку. Его принял лейтенант Рашид Сафаров. Полицейский написал со слов липчанина заявление о преступлении, а потом позвонил Александру Хомутинникову.

- Я часть разговора слышал. Хомутинников сказал ему, что он - директор предприятия в Москве, что приехал к маме в Липецк. Она, мол, торгует цветами. И пригласил полицейского за букетом для любимой женщины на 8 Марта. Хомутинников возмутился тем, что его обвиняют в краже. Сказал, что его брат Олег Хомутинников - депутат областного Совета, и что у него есть связи в правоохранительных структурах, - рассказывает GOROD48 Сергей Козинский.

По закону, на доследственную проверку заявления о совершенном преступлении полиции дается до 10 суток. Но ни 17 марта, ни даже 20-го уголовного дела по заявлению о краже в УМВД РФ по Липецку возбуждено не было.

- 20 марта я ходил в прокуратуру Левобережного района, где рассказал о том, что по моему заявлению в полиции не работают. Прокурорский работник этому удивилась и сказала, что теперь заработает, - говорит Сергей Козинский.

Сергей Козинский сказал, что Александр Хомутинников, когда трезв, может произвести впечатление на людей. Аккуратно одевается, грамотно говорит. Рассказывает всем, что работает руководителем ЧОПов, а на самом деле живет в Липецке, таксует, продает цветы...

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GOROD48 обратился к Александру Хомутинникову за комментариями. Тот рассказал о событиях 24 января совершенно другую историю:

- Раньше я работал гендиректором ЧОПа «Группа компаний Макс» в Москве. Работал в ЧОПах Липецка. Этот Сергей Козинский работал под моим руководством в «О'кее», где очень плохо себя зарекомендовал. Так, он объявил коллективу, что у него родился ребенок. Все скинулись ему на детскую коляску, а он проиграл деньги в букмекерской конторе. Он - игрок! И вообще, у него не все в порядке с головой. Ему лечиться надо!

Александр Хомутинников так и не рассказал о том, почему он не поехал в Москву 24 января. Ничего не сказал и о 40 тысячах рублей. Он то и делал, что обвинял Козинского в предосудительном поведении.

- У него были какие-то деньги. Но он их тратил на своих знакомых, в том числе и на меня. На баню, например. А сейчас требует у друзей вернуть ему деньги. Это как понимать? Он вообще известный аферист! Он, кстати, не раз судим. Однажды Сергей снял квартиру, а за съем денег хозяину не отдал...

Прокомментировать запутанную историю мы попросили пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

- С учетом того, что указанное в заявлении гражданина преступление было совершено на улице Звездной, 19 марта материалы проверки были переданы по согласованию с прокуратурой по территориальности в восьмой отдел УМВД РФ по Липецку По данному заявлению будет проведена всесторонняя проверка, - сообщили GOROD48 в ведомстве.

Кстати, по данным полиции, Сергей Козинский не судим. Он лишь привлекался к административной ответственности по нарушению Правил дорожного движения.

А что же «крыша» Александра Хомутинникова, депутат областного Совета Олег Хомутинников?

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- Да нет у меня такого брата! У меня есть дядя Николай, но у него нет сына Александра! - заявил GOROD48 парламентарий.


После разговора с корреспондентом GOROD48 Олег Хомутинников тут же выложил в Сеть ролик, в котором рассказал о том, что «какой-то персонаж», укравший деньги, прикрывается его именем. 


9 1080
#кража #областной Совет
3

Комментарии (10)

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Александр

21 секунду назад
* болтуна знает пожалуй весь Липецк..всех он знает..а на деле Пшык..болтун
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???

3 минуты назад
знаем мы тебя хомут по окею ты ещё тот сказочник
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ОДИН ГОЛОС

9 минут назад
посадить гниду
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Сергей

9 минут назад
Да... куда смотрят органы
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Нургалиев

15 минут назад
КРЫСЯТНИЧАТЬ НЕХОРОШО .. НЕ ПО ПОНЯТИЯМ... * НЕ ПРАВ .. СПРОСЯТ С НЕГО
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Сахар рашидов

16 минут назад
Ничего я не испугался. Просто немного о б о с р а л с я ......
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Не переживайте

18 минут назад
Сафар Рашидов во вмем разбеоется. Не зря он эмигрировать к нам из азиатской высокоразвитой республики. И сразу получил должность высокооплачиваемого милиционера.. ...
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кокс

21 минуту назад
40 000 тыс это 2,5 моей зарплаты не плохо хамут нагрелся !
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ПУТИН

44 минуты назад
ДААА ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ...МЕНТЫ ПОКРЫВАЮТ ЧЕРТЕНКА КАК ВСЕГДА
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во дают

44 минуты назад
Ну Город48 вы в очередной раз развеселили народ... вам, что оплата идёт по количеству слов в заметке. Дублируете заметку и не краснеете... Однако!!!
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