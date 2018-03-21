В Липецке напугали полицейского депутатом областного Совета

Парламентарий Олег Хомутинников заявляет, что у него нет родственника Александра Хомутинникова.

У жителя Липецка Сергея Козинского из барсетки пропали 40 тысяч рублей. Мужчина заявил в полицию о краже у него денег 7 марта, но до сих пор, по его словам, правоохранительные органы не начали расследования совершенного преступления.- 24 января встретился со своим знакомым Александром Хомутинниковым по вопросу трудоустройства. Он рассказал мне, что является директором ЧОПа в Москве и что поможет мне с работой. В этот день мы должны были поехать в Москву, поэтому я заправил его автомобиль «Фольксваген-Джетта», оплатил смену в нем масла. Но в столицу мы так и не выехали. В тот же день я не нашел в своей барсетке 40 тысяч рублей, снятых мной днем ранее со своего счета через банкомат. Так как барсетка лежала в машине Хомутинникова, а я выходил из нее на автозаправке, то подумал, что он и украл мои деньги, - говорит Сергей Козинский.По словам потерпевшего, на следующий день Хомутинников признался ему в содеянном. Мол, у него они будут целее. Но денег так и не вернул.- Он тут же ушел в запой, и я не смог ничего от него добиться, - говорит Сергей Козинский. - Мы приходили к нему домой с его матерью, но он был настолько пьян, что мы не могли его разбудить. Я даже сделал его фотографию на телефон - он, поцарапанный, запухший, лежит в кровати. Его мама отдала мне две тысячи рублей, и на этом все.7 марта Сергей Козинский обратился с заявлением о краже в УМВД РФ по Липецку. Его принял лейтенант Рашид Сафаров. Полицейский написал со слов липчанина заявление о преступлении, а потом позвонил Александру Хомутинникову.- Я часть разговора слышал. Хомутинников сказал ему, что он - директор предприятия в Москве, что приехал к маме в Липецк. Она, мол, торгует цветами. И пригласил полицейского за букетом для любимой женщины на 8 Марта. Хомутинников возмутился тем, что его обвиняют в краже. Сказал, что его брат Олег Хомутинников - депутат областного Совета, и что у него есть связи в правоохранительных структурах, - рассказывает GOROD48 Сергей Козинский.По закону, на доследственную проверку заявления о совершенном преступлении полиции дается до 10 суток. Но ни 17 марта, ни даже 20-го уголовного дела по заявлению о краже в УМВД РФ по Липецку возбуждено не было.- 20 марта я ходил в прокуратуру Левобережного района, где рассказал о том, что по моему заявлению в полиции не работают. Прокурорский работник этому удивилась и сказала, что теперь заработает, - говорит Сергей Козинский.

Сергей Козинский сказал, что Александр Хомутинников, когда трезв, может произвести впечатление на людей. Аккуратно одевается, грамотно говорит. Рассказывает всем, что работает руководителем ЧОПов, а на самом деле живет в Липецке, таксует, продает цветы...







GOROD48 обратился к Александру Хомутинникову за комментариями. Тот рассказал о событиях 24 января совершенно другую историю:



- Раньше я работал гендиректором ЧОПа «Группа компаний Макс» в Москве. Работал в ЧОПах Липецка. Этот Сергей Козинский работал под моим руководством в «О'кее», где очень плохо себя зарекомендовал. Так, он объявил коллективу, что у него родился ребенок. Все скинулись ему на детскую коляску, а он проиграл деньги в букмекерской конторе. Он - игрок! И вообще, у него не все в порядке с головой. Ему лечиться надо!



Александр Хомутинников так и не рассказал о том, почему он не поехал в Москву 24 января. Ничего не сказал и о 40 тысячах рублей. Он то и делал, что обвинял Козинского в предосудительном поведении.



- У него были какие-то деньги. Но он их тратил на своих знакомых, в том числе и на меня. На баню, например. А сейчас требует у друзей вернуть ему деньги. Это как понимать? Он вообще известный аферист! Он, кстати, не раз судим. Однажды Сергей снял квартиру, а за съем денег хозяину не отдал...



Прокомментировать запутанную историю мы попросили пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.



- С учетом того, что указанное в заявлении гражданина преступление было совершено на улице Звездной, 19 марта материалы проверки были переданы по согласованию с прокуратурой по территориальности в восьмой отдел УМВД РФ по Липецку По данному заявлению будет проведена всесторонняя проверка, - сообщили GOROD48 в ведомстве.



Кстати, по данным полиции, Сергей Козинский не судим. Он лишь привлекался к административной ответственности по нарушению Правил дорожного движения.



А что же «крыша» Александра Хомутинникова, депутат областного Совета Олег Хомутинников?





- Да нет у меня такого брата! У меня есть дядя Николай, но у него нет сына Александра! - заявил GOROD48 парламентарий.







После разговора с корреспондентом GOROD48 Олег Хомутинников тут же выложил в Сеть ролик, в котором рассказал о том, что «какой-то персонаж», укравший деньги, прикрывается его именем.



