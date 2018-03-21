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Липчан спрашивали о готовности платить за проезд 25 рублей

20 1584
#опрос #исследование #транспорт
2
Липчан спрашивали о готовности платить за проезд 25 рублей

Обзвон шел с московского номера.

Жительница Липецка рассказала GOROD48, что случайно стала респондентом телефонного опроса. На мобильный девушки позвонили с номера + 7 499 300 97 33. Оператор на том конце провода представился Михаилом и сообщил, что проводит телефонное интервью по поручению департамента транспорта администрации Липецка. Обещав не отнимать более пяти минут, оператор начал задавать вопросы.

В первую очередь его интересовало семейное положение собеседницы, наличие в семье автомобилей, вопрос владения правами на управление легковым транспортом. Далее липчанка хотела бы уже услышать более приближенные к проблемам липецкого транспорта вопросам, но оператор начал уточнять место жительства и место работы, род деятельности собеседницы, общий доход семьи за прошлый месяц. По существу оператор задал всего три вопроса. Во-первых, каким транспортом (личным/общественным) вы предпочитаете пользоваться и готовы ли вы платить за проезд 25 рублей. Причем предложение заплатить четверть сотни целковых прозвучало в двух контекстах: 25 рублей и поездка на личном авто стоимостью 60 рублей или полчаса пути пешком или 25 рублей за преодоление пути за 15 минут на транспорте. О том, какие эмоции испытывает сейчас респондент от работы липецкого транспорта и что хотел бы поменять — ни слова.

С вопросом о том, «что же это было?» мы обратились в администрацию Липецка. В мэрии быстро вычислили деятельного подрядчика, исполняющего контракт по созданию концепции развития транспорта в Липецке. Одним из вариантов оценки текущего состояния отрасли выступает маркетинговое исследование, которое и вылилось в телефонное интервью. Но оказалось, что подрядчик никак не согласовывал вопросы анонимного анкетирования с заказчиком. Особенно в части буквально взятых с потолка 25 рублей как предлагаемjq стоимостb проезда. В мэрии Липецка данные действия расценили как некорректные и приостановили проведение опроса. Если маркетинговое исследование и будет продолжено, то в максимально корректной форме.
20 1584
#опрос #исследование #транспорт
2

Комментарии (20)

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Барыга

2 минуты назад
Легко и 50р можно))
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что не понятно?

8 минут назад
по транспортной карте проезд будет 22 рубля , а за наличку 25 рублей .Вот и подготавливают почву для подорожания. Остаётся только ждать, надеяться и верить
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Пассажир

11 минут назад
Платить за газовые камеры в маршрутке 343?
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66

12 минут назад
хоть сколько сделай, все равно все будут молча платить и молиться на царя...как рабы
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Оплачивайте проезд картой Липецк Транспорт!!!

14 минут назад
Хочешь что бы транспорт обновлялся и ходил чаще???- покажи что ты не мертвая душа не клади 22 рубля а оплати проезд транспортной картой покажи что ты пользуешься транспортом не будь мертвой душой не грей карман водителя.
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Во всем

20 минут назад
Впереди Америки! Вот и метро будут строить на набранные деньги!!!!
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проголосовали?

21 минуту назад
и проезд подорожает,и тарифы ЖКХ,и налоги поднимут,и на пенсию никто не пойдёт
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Готов платить

28 минут назад
по 50 руб. за одну поездку в скотовозке.
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Вася

30 минут назад
Да чего там 25р. нужно сразу как в Москве 55р. Липецк город богатый...
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Алкаш

35 минут назад
Всего-то 25 руб… Можно и сразу 100 руб. Чиновники в автобусах не ездят, а на народ им плевать.
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