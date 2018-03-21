Липчан спрашивали о готовности платить за проезд 25 рублей

Обзвон шел с московского номера.

Жительница Липецка рассказала GOROD48, что случайно стала респондентом телефонного опроса. На мобильный девушки позвонили с номера + 7 499 300 97 33. Оператор на том конце провода представился Михаилом и сообщил, что проводит телефонное интервью по поручению департамента транспорта администрации Липецка. Обещав не отнимать более пяти минут, оператор начал задавать вопросы.



В первую очередь его интересовало семейное положение собеседницы, наличие в семье автомобилей, вопрос владения правами на управление легковым транспортом. Далее липчанка хотела бы уже услышать более приближенные к проблемам липецкого транспорта вопросам, но оператор начал уточнять место жительства и место работы, род деятельности собеседницы, общий доход семьи за прошлый месяц. По существу оператор задал всего три вопроса. Во-первых, каким транспортом (личным/общественным) вы предпочитаете пользоваться и готовы ли вы платить за проезд 25 рублей. Причем предложение заплатить четверть сотни целковых прозвучало в двух контекстах: 25 рублей и поездка на личном авто стоимостью 60 рублей или полчаса пути пешком или 25 рублей за преодоление пути за 15 минут на транспорте. О том, какие эмоции испытывает сейчас респондент от работы липецкого транспорта и что хотел бы поменять — ни слова.



С вопросом о том, «что же это было?» мы обратились в администрацию Липецка. В мэрии быстро вычислили деятельного подрядчика, исполняющего контракт по созданию концепции развития транспорта в Липецке. Одним из вариантов оценки текущего состояния отрасли выступает маркетинговое исследование, которое и вылилось в телефонное интервью. Но оказалось, что подрядчик никак не согласовывал вопросы анонимного анкетирования с заказчиком. Особенно в части буквально взятых с потолка 25 рублей как предлагаемjq стоимостb проезда. В мэрии Липецка данные действия расценили как некорректные и приостановили проведение опроса. Если маркетинговое исследование и будет продолжено, то в максимально корректной форме.