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В Волоколамске 50 детей из разных школ обратились в больницу

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#Волоколамск #самочувствие #школы #дети #отравление
В Волоколамске 50 детей из разных школ обратились в больницу

Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы.

В Минздраве Московской области сообщают, что в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

"По состоянию на 13:00 в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

Ведомство отмечает, что четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

"В Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог)", - сообщили в министерстве.

"На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово", - добавили в пресс-службе.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Однако волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово". Местные жители рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово" и опровергли информацию о распылении баллончика в школе.

Между тем, сайт МЧС России утром в среду сообщил, что в Волоколамском районе превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 16 марта на полигоне "Ядрово" также произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.
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#Волоколамск #самочувствие #школы #дети #отравление

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