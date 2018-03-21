сегодня, 14:25
ЕГЭ досрочно в Липецке решили сдавать 160 человек
Сегодня сдавали географию и информатику, послезавтра - историю.
21 марта с экзаменов по географии и информатики и ИКТ стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена.
В этом году заявление на участие в досрочном этапе подал 161 человек, почти– выпускники прошлых лет.
Далее липецкие школьники будут сдавать:
23 марта – русский язык
26 марта – история, химия
28 марта – иностранные языки (устно)
30 марта – математика (базовый, профильный уровень)
2 апреля – иностранные языки (письменно), биология, физика
4 апреля – обществознание, литература
6, 9, 11 апреля – резерв.
Продлится досрочный этап до 11 апреля.
Фото prouchebu.com