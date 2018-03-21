Общество

сегодня, 14:25

ЕГЭ досрочно в Липецке решили сдавать 160 человек

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#ЕГЭ #выпускники
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ЕГЭ досрочно в Липецке решили сдавать 160 человек

Сегодня сдавали географию и информатику, послезавтра - историю.

21 марта с экзаменов по географии и информатики и ИКТ стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена.

В этом году заявление на участие в досрочном этапе подал 161 человек, почти– выпускники прошлых лет.

Далее липецкие школьники будут сдавать:

23 марта – русский язык

26 марта – история, химия

28 марта – иностранные языки (устно)

30 марта – математика (базовый, профильный уровень)

2 апреля – иностранные языки (письменно), биология, физика

4 апреля – обществознание, литература

6, 9, 11 апреля – резерв.

Продлится досрочный этап до 11 апреля.

Фото prouchebu.com

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#ЕГЭ #выпускники
1

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