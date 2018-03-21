Происшествия

сегодня, 13:11

Липецкий абонент обманул жительницу Татарстана

2 389
#мошенничество #объявление
Липецкий абонент обманул жительницу Татарстана

Женщина давала объявление о продаже земли.

В ОМВД России по Зеленодольскому району республики Татарстан обратилась 56-летняя местная жительница, которая, продавая дачный участок, стала жертвой мошенников. Потерпевшая разместила объявление на одном из сайтов о продаже дачного участка в садовом обществе. В скором времени откликнулся "покупатель", который согласился на сделку и попросил больше никому участок не предлагать.

Под предлогом перевода задатка он убедил ее подойти к ближайшему банкомату, продиктовать номер карты, личные данные и сообщить приходящие на телефон пароли. Незамедлительно выполнив все требуемое, "привязала" свою банковскую карту к сотовому телефону мошенника. После этого с двух ее банковских счетов аферист снял 43 000 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Зеленодольскому району.

Сотрудники полиции выяснили, что деньги были переведены на счет телефона, зарегистрированного в Липецкой области. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
2 389
#мошенничество #объявление

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гидравлический Ампер

58 минут назад
Интересно, а если ей сказать, что для приезда в троллейбусе нужно перед оплатой назвать своё имя и до какой остановки ехать, она назовёт?
ответить

Нонка

сегодня, 13:22
Да теперь то точно задержат только шапочку держи
ответить

Еще в рубрике

В Ельце столкнулись автобусы
#ДТП #авария
1
В Ельце столкнулись автобусы

49 минут назад

Происшествия
Из сельского дома украли 15 бутылок вина
#кража
3
Из сельского дома украли 15 бутылок вина

сегодня, 12:32

Происшествия
Бомж ограбил липчанку на железнодорожных путях
#грабеж
3
Бомж ограбил липчанку на железнодорожных путях

сегодня, 11:48

Происшествия
Невменяемый житель области напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
10
Невменяемый житель области напал на полицейского

сегодня, 11:12

Происшествия
Сожитель обвинил липчанку в расточительстве и получил удар ножом в грудь
#убийство
9
Сожитель обвинил липчанку в расточительстве и получил удар ножом в грудь

сегодня, 10:09

Происшествия
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог
#поджог #пожар
12
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог

сегодня, 09:34

Происшествия