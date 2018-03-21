Липецкий абонент обманул жительницу Татарстана

Женщина давала объявление о продаже земли.

В ОМВД России по Зеленодольскому району республики Татарстан обратилась 56-летняя местная жительница, которая, продавая дачный участок, стала жертвой мошенников. Потерпевшая разместила объявление на одном из сайтов о продаже дачного участка в садовом обществе. В скором времени откликнулся "покупатель", который согласился на сделку и попросил больше никому участок не предлагать.



Под предлогом перевода задатка он убедил ее подойти к ближайшему банкомату, продиктовать номер карты, личные данные и сообщить приходящие на телефон пароли. Незамедлительно выполнив все требуемое, "привязала" свою банковскую карту к сотовому телефону мошенника. После этого с двух ее банковских счетов аферист снял 43 000 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Зеленодольскому району.



Сотрудники полиции выяснили, что деньги были переведены на счет телефона, зарегистрированного в Липецкой области. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.