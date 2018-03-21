В мире

сегодня, 13:07

Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»‍

126
#Дело Скрипаля #Британия #Россия
Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»‍

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет принимать участия в сегодняшней встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне. Об этом в среду ТАСС заявили в посольстве Великобритании.

"Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - отметили в дипмиссии.

Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери, по данным британской стороны, оба находятся в больнице в критическом состоянии. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представил. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне, однако РФ категорически отвергла свою причастность к инциденту и приняла ответные меры, в том числе выслала аналогичное количество британских дипломатов.
126
#Дело Скрипаля #Британия #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#Украина #Россия #экономика
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍

11 минут назад

В мире
Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России
#Трамп #Путин #Россия
Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России

сегодня, 10:11

В мире
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
#Маккейн #Трамп #Путин
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

сегодня, 09:09

В мире
Во Франции задержан Николя Саркози
#Франция #Саркози #задержание
Во Франции задержан Николя Саркози

вчера, 11:13

В мире
Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google
#Пропавший Боинг
Пропавший малайзийский Боинг нашли на картах Google

вчера, 09:47

В мире
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах
#Выборы-2018 #Трамп #США
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

вчера, 09:42

В мире