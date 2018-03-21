сегодня, 13:07
Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»
Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не примет участие во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - отметили в дипмиссии.
Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери, по данным британской стороны, оба находятся в больнице в критическом состоянии. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представил. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне, однако РФ категорически отвергла свою причастность к инциденту и приняла ответные меры, в том числе выслала аналогичное количество британских дипломатов.