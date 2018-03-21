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сегодня, 13:04

Липецк ждет «НаВОДнение»

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#фестиваль #экология
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Липецк ждет «НаВОДнение»

Интересный фестиваль состоится во Дворце молодежи.

30 марта городской Дворец молодежи «Октябрь» вновь распахнет свои двери для всех неравнодушных к вопросам экологии липчан, здесь состоится фестиваль воды "НаВОДнение".Организаторами фестиваля воды выступают отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка, городской Дворец молодёжи "Октябрь" и Совет лидеров Липецкой области

Как сообщает ГДМ, фестиваль по-настоящему удивит липчан своей интерактивностью. К примеру, самая зрелищная площадка «Удивительные и увлекательные свойства воды» научит липчан как определить наличие бактерий в воде, а также гости смогут увидеть с помощью химических реагентов то, какими удивительными качествами может обладать главный источник жизни на земле. Площадка «Вода в быту» научит липчан изготавливать мыло и безалкогольные коктейли.

Любителей прекрасного и его воплощения соберет площадка «Вода в искусстве», здесь можно будет сделать работы в технике «акватипия», технике «набрызга» и сделать памятные сувениры. Увидеть воду во всей ее красе и можно на площадке «Мировые воды» - это площадка для путешественников и любителей географии. Ребятам будут представлены съемки из космоса крупнейших и важнейших водных объектов, которые нужно будет угадать, а также посостязаться в географическом расположении водных ресурсов. Яркое шоу гигантских мыльных пузырей станет настоящим украшением фестиваля.
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#фестиваль #экология
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