В Липецк приедет писательница, разрабатывавшая сценарий для «Улицы Сезам»

А ещё липчанам представят 200 историй о семейных традициях.

22 марта в 11.00 в Центральной городской детской библиотеке им. М.Пришвина в рамках фестиваля «Вафельное сердце», который пройдет в нашем городе с 21 марта по 25 марта, состоится презентация выставки «Счастливая семья, или Моя семья и другие картинки» из фондов Государственного литературного музея.



Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, выставка проекта «Счастливая память, или Моя семья и другие картинки» – победитель XII грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В.Потанина. Проект исследовал, что такое семейная традиция, для чего она нужна, в чем ее ценность в настоящее время. В течение года сотрудники Государственного литературного музея, студенты Российского государственного гуманитарного университета и члены Клуба юных искусствоведов Государственного музея изобразительных искусств им. А. Пушкина с помощью интервью и анкет собирали рассказы о семейных традициях. Команда проекта нашла и подготовила к публикации 200 историй о семейных традициях, обычаях и ритуалах. Все желающие могут посетить выставку и подробно познакомиться с проектом музея «Счастливая память, или Моя семья и другие картинки», а также смогут сами рассказать о самых ярких впечатлениях и событиях жизни своей семьи.



23 марта в 11.00 Центральной городской детской библиотеке им. М.Пришвина в рамках фестиваля «Вафельное сердце» пройдет встреча с гостьей из Москвы, детской писательницей Марией Бершадской. М. Бершадская в 1995 году окончила сценарный факультет ВГИКа. В качестве сценариста работала с документальными фильмами («Судьба человека», «Обратный отсчет»), мультипликационными проектами; принимала участие в разработке сценария для знаменитой «Улицы Сезам».



Первая детская книга Марии Бершадской – «Большая маленькая девочка» – вышла в издательстве «КомпасГид» в 2013 году и сразу же стала лучшей книгой года по версии журнала «Папмамбук». Писательница продолжила свое сотрудничество с издательством: вышли продолжения ее первой книги. На сегодняшний день написано двенадцать историй о «большой маленькой девочке».