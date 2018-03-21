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«Контрольная закупка» придет к липецким госслужащим

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#мониторинг #качество #услуги #тендер
«Контрольная закупка» придет к липецким госслужащим

Экспертов интересует качество услуг.

Управление делами администрации Липецкой области объявило электронный аукцион на право выполнить работу по исследованию качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в регионе. Работу специалистов чиновники оценили в 200 000 рублей.

Мониторинг преследует ряд целей. Так, работа должна помочь выяснить уровень удовлетворенности липчан качеством услуг, призвана сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя за ними, а также снизить среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган власти для получения одной услуги. Мониторинг будут проводить тремя методами — опросом граждан, анкетированием липчан и «контрольной закупкой». Специалисты выяснят проблемы, возникающие у заявителей при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. Количество респондентов, опрошенных при проведении исследования, должно быть не менее 12 422.

Отчет о мониторинге специалисты представят в середине осени. Услуги оплатят из областного бюджета.
1 897
#мониторинг #качество #услуги #тендер

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