Здоровье

сегодня, 12:23

2 000 липецких семей отказались прививать детей от опасной болезни

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#туберкулез #заболевание
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2 000 липецких семей отказались прививать детей от опасной болезни

Санитарные врачи следят за ситуацией.

В 2017 году в Липецкой области туберкулёзом заболели 403 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор.  В Липецкой области заболеваемость и смертность от туберкулеза за последние 10 лет снизились на 54,9 % и в 4,6 раз, соответственно, более 70% из них выявлены при профилактических обследованиях.

Эти факты свидетельствуют о результативности планомерно проводимых в последние годы мероприятий по борьбе с туберкулезом. Однако туберкулез остается актуальной проблемой на территории области. Ежегодно заболевают около 10-20 детей и подростков, основным методом раннего выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика (р. Манту). В 2017 году благодаря этому методу выявлены 9 детей и 3 подростков. Все своевременно – на ранних стадиях заболевания. Вместе с тем более 2000 детей (1,2% детского населения) остались не охваченными обследованиями в связи с отказами родителей, что создает угрозу как для здоровья ребенка, так и для окружающих его в коллективе детей, как контактных с потенциальным источником инфекции.

В связи с большим числом отказов от обследования детей со стороны родителей, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия в детских коллективах, в Санитарных правилах СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" предусмотрено отстранение от посещения школ и детских образовательных учреждений детей и подростков, направленных на консультацию к фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики и туберкулинодиагностика которым не проводилась – не представивших заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

Основным методом профилактики туберкулеза является вакцинация детей и подростков, осуществляемая при помощи вакцин БЦЖ и БЦЖ-М в соответствии с календарем прививок: в роддоме на 3 -7 день рождения, в 6-7–летнем возрасте. Обязательное проведение профилактических прививок против 12 инфекционных заболеваний, в т.ч. и туберкулеза предусмотрено Федеральным законом от 17.09.98г №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
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#туберкулез #заболевание
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Комментарии (11)

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Алексей. А.

27 минут назад
Отказ не законный у меня все в школу ходят, что бы отказать посещения надо объявить эпидемию этого они не сделают!
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Гость

29 минут назад
Над кроликами свои эксперименты ставте а особым умным которые за прививки хоть спрашиваете у врачей что вам колят и документы на них спрашиваете.
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Алексей. А.

30 минут назад
Уважаемые родители вы не то глупые ! Для чего вам делуют бцж я вам обьясню вас изначально заражают палочкой турбекулеза! Вы заражены! А манта выявляет что она там есть. Вот и спрашивается зачем выявлять если я заражен! Манту детям не делаю и вам не советовал бы падает иммунитет. Отказ не законенн
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555

41 минуту назад
Так родители от прививки отказались или от туберкулинодиагностики? В сезон разгула гриппа и орви р. манту не ставят, т.к. это является противопоказанием, т.к. может снизить иммунитет.Дети классами болеют, какие пробы Манту больным детям? Где они в сентябре были?Пишут чушь какую-то.
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паша

сегодня, 13:09
надо сделать вакцинацию обязательной чтобы не оставлять здоровье детей на усмотрение их невежественных родителей
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Почему

сегодня, 13:06
врачи у них такие грубые все? Хамят прямо при детях
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гостья

сегодня, 12:53
ага, всей семьей вряд ли...родители то умные и модные привитые быстрее всего...раньше же не было всеучек интернетовских.....
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ага

сегодня, 12:51
туберкулез передается воздушно-капельно, самая эффективная передача болезни, вот потом пусть не вякают, когда всей семьей заболеют
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как то так

сегодня, 12:35
от тубика нужная прививка,а вот от грппа это просто эксперементы ставят ,а потом подсчитывают процент заболеваемости,так как грипп все время мутирует и нет прививки даже на 30 процентов предотвратить заболевание а только наоборот нанести вред организму человека ,так как прививка предоставляет сам вирус который прививают в организм
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гостья

сегодня, 12:31
сами значит все привитые, а детям на фика? хоть бы о детях подумали, а не своих модах
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