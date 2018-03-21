2 000 липецких семей отказались прививать детей от опасной болезни

Санитарные врачи следят за ситуацией.

В 2017 году в Липецкой области туберкулёзом заболели 403 человека, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Липецкой области заболеваемость и смертность от туберкулеза за последние 10 лет снизились на 54,9 % и в 4,6 раз, соответственно, более 70% из них выявлены при профилактических обследованиях.



Эти факты свидетельствуют о результативности планомерно проводимых в последние годы мероприятий по борьбе с туберкулезом. Однако туберкулез остается актуальной проблемой на территории области. Ежегодно заболевают около 10-20 детей и подростков, основным методом раннего выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика (р. Манту). В 2017 году благодаря этому методу выявлены 9 детей и 3 подростков. Все своевременно – на ранних стадиях заболевания. Вместе с тем более 2000 детей (1,2% детского населения) остались не охваченными обследованиями в связи с отказами родителей, что создает угрозу как для здоровья ребенка, так и для окружающих его в коллективе детей, как контактных с потенциальным источником инфекции.



В связи с большим числом отказов от обследования детей со стороны родителей, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия в детских коллективах, в Санитарных правилах СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" предусмотрено отстранение от посещения школ и детских образовательных учреждений детей и подростков, направленных на консультацию к фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики и туберкулинодиагностика которым не проводилась – не представивших заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.



Основным методом профилактики туберкулеза является вакцинация детей и подростков, осуществляемая при помощи вакцин БЦЖ и БЦЖ-М в соответствии с календарем прививок: в роддоме на 3 -7 день рождения, в 6-7–летнем возрасте. Обязательное проведение профилактических прививок против 12 инфекционных заболеваний, в т.ч. и туберкулеза предусмотрено Федеральным законом от 17.09.98г №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».