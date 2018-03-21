Культура

40 минут назад

Липецкие трио баянистов готовят новую программу

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#концерт
Липецкие трио баянистов готовят новую программу

23 марта артисты представят липецкой публике новую концертную программу «Легенды русского баяна». В ней прозвучат сочинения Баха, Бельмана, Шуберта, Сибелиуса, Тимошенко и другие.

Липецкое трио баянистов (лауреат международных конкурсов Сергей Ельчанинов, заслуженный артист России Вячеслав Мельник, заслуженный артист России Виктор Карпий) - легендарный коллектив, который давно снискал заслуженную славу среди музыкантов и почитателей баяна.  

 В течение более 40 лет трио вносит свой вклад в развитие русской национальной культуры. Коллектив исполняет сочинения разных стилей и жанров отечественной и зарубежной академической музыки различных эпох и стилей (барокко, классицизм, романтизм, неоклассицизм), произведения композиторов-современников, талантливые обработки народной музыки.

 Нет региона или области, где бы коллектив не выступал с концертами: Дальний Восток и Сибирь, Прибалтика и Урал, вся европейская часть России, Юг и Крайний север, Азия и Кавказ, страны ближнего и дальнего зарубежья. 
 Липецкое трио баянистов - участник культурных программ Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) и Паралимпийских игр в Сочи (2014 г.), участник больших фестивальных программ, наиболее значимые из которых: Всероссийский музыкальный фестиваль им. В. Гридина, Всемирная музыкальная месса, Пятнадцатый международный фестиваль «Баян и баянисты», III Международный фестиваль «Виват, баян!», Первый международный фестиваль ансамблей баянов и аккордеонистов «Сиверская весна», «Кубок Мира» (Ростов-на-Дону).

Концерт состоится в концертном зале «Унион» им. Т.Н. Хренникова. Начало - в 19.00, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

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#концерт

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