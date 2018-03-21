Бомж ограбил липчанку на железнодорожных путях

Грабитель избил женщину и отнял золотую цепочку.

Заместитель Липецкого транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).



Как сообщили в Липецкой транспортной прокуратуре, по версии следствия в январе 2018 года ранее судимый мужчина без определенного места жительства, на железнодорожном пути между станциями Липецк и Чугун-1 напал на женщину.Грабитель несколько раз ударил ее, а когда она упала сорвал с шеи золотую цепочку. Украшение он продал, а вырученные деньги пропил.

В последствие грабителя задержали сотрудники транспортной полиции. В ходе следствия мужчина вину в преступления признал полностью.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Липецка для рассмотрения по существу.

Согласно санкции ч. 2 ст. 161 УК РФ максимальное наказание за данное преступление составляет 7 лет лишения свободы.