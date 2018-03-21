В Липецке начинают подготовку к пляжному сезону

Объявлен тендер на благоустройство зон отдыха.

Готовь сани летом, а пляжи — небывало снежной весной. Так можно перефразировать известную поговорку в условиях липецкого марта. Несмотря на сугробы на улицах, городские чиновники не отклоняются от графика работ. Так, управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на подготовку к пляжному сезону. За работы по благоустройству и текущему содержанию пляжей чиновники готовы заплатить 1 млн рублей.



Специалистов привлекут на следующие объекты: Центральный пляж, пляжи районов «Свободный Сокол», НЛМК и ЛТЗ, а также в зону отдыха у воды на Набережной. Работы по их обновлению будут идти в соответствии с дефектной ведомостью. Специалистам предстоит провести демонтаж туалетов, теневых навесов, грибков, питьевых фонтанчиков, лавочек, урн, установку тренажеров, беседок, пляжных зонтов, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, сделать ремонт и промывку водопроводов и питьевых фонтанчиков, малых форм, раздевалок, туалетов, навесов, лавочек, ограждений, завезти песок на Центральный пляж.



При успешном завершении электронного аукциона работы по подготовке к купальному сезону стартуют после подписания контракта и продлятся до второй декады сентября. Услуги подрядчика оплатят из городского бюджета.