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сегодня, 11:28

В Липецке начинают подготовку к пляжному сезону

7 455
#пляж #благоустройство #тендер
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В Липецке начинают подготовку к пляжному сезону

Объявлен тендер на благоустройство зон отдыха.

Готовь сани летом, а пляжи — небывало снежной весной. Так можно перефразировать известную поговорку в условиях липецкого марта. Несмотря на сугробы на улицах, городские чиновники не отклоняются от графика работ. Так, управление главного смотрителя Липецка объявило тендер на подготовку к пляжному сезону. За работы по благоустройству и текущему содержанию пляжей чиновники готовы заплатить 1 млн рублей.

Специалистов привлекут на следующие объекты: Центральный пляж, пляжи районов «Свободный Сокол», НЛМК и ЛТЗ, а также в зону отдыха у воды на Набережной. Работы по их обновлению будут идти в соответствии с дефектной ведомостью. Специалистам предстоит провести демонтаж туалетов, теневых навесов, грибков, питьевых фонтанчиков, лавочек, урн, установку тренажеров, беседок, пляжных зонтов, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, сделать ремонт и промывку водопроводов и питьевых фонтанчиков, малых форм, раздевалок, туалетов, навесов, лавочек, ограждений, завезти песок на Центральный пляж.

При успешном завершении электронного аукциона работы по подготовке к купальному сезону стартуют после подписания контракта и продлятся до второй декады сентября. Услуги подрядчика оплатят из городского бюджета.
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#пляж #благоустройство #тендер
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Комментарии (7)

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Mikl

26 минут назад
Пляж на Набережной (район Манежа) в связи с открытием торгового центра L-Сити вошел в зону ответственности за содержание территории этого торгового центра, соответственно и благоустройство пляжа будет осуществлять торговый центр. Хотелось бы узнать что будет предпринимать торговый центр по благоустройству пляжа?
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Оооо

26 минут назад
Сначала провести демонтаж всего,а потом заново все поставить.Где логика?
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Ольга

46 минут назад
Вот и правильно! Как раз время. Мороз,снежища,лёд,самое время для купального сезона.))))
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Ирина

50 минут назад
пора, пора уж зонтики на пляж поставить
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???

58 минут назад
Отремонтировать ,почистить, объявить о кишечной палочке в воде и ни кого на пляж не пустить
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житель

сегодня, 11:38
Из-за задержавшейся зимы пляжный сезон сдвигается на 2 месяца!
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я

сегодня, 11:34
и хрен с ним что там снега по... плавки... об откатах нужно заранее позаботиться:)
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