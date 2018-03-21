Культура

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Липецкий драмтеатр примет участие в Международном фестивале «Соотечественники»

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#фестиваль #театр
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Липецкий драмтеатр примет участие в Международном фестивале «Соотечественники»

Липецкий академический театр драмы имени Толстого примёт участие в Международном фестивале русских драматических театров "Соотечественники", который пройдет с 30 марта по 5 апреля в столице Республики Мордовия Саранске.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, театр пригласили к участию со спектаклем по пьесе Христо Бойчева "Полковник-птица", поставленный режиссёром Сергеем Бобровским. Спектакль уже имеет множество наград на различных фестивалях.

 В 2012 году он стал двукратным лауреатом 28-го международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» («Лучшая работа режиссера» и «Лучшая мужская роль»). В мае 2013 года принял участие в международном фестивале «Новая Болгарская драма», а также выступил на театральных площадках г. Шумен и г. София (Болгария) в раках творческого гастрольного тура. На фестивале в Болгарии липецкий спектакль стал обладателем премии «Лучший иностранный спектакль».

 В апреле 2013 года "Полковник-птица" был снят в видео-архив в рамках проекта Министерства Культуры РФ «Культурное наследие России. 200 лучших спектаклей». В сентябре 2014 года - участие в фестивале «У золотых ворот» в г. Владимире, по итогам которого получен приз зрительских симпатий «Шапка Мономаха».
 В 2015 году - награда «Лучший актёрский ансамбль» на фестивале имени Рыбакова в г. Тамбове. Спектакль также принял участие в программе «Большие гастроли» в Ялте (республика Крым) при поддержке Министерства культуры РФ. В 2016 году трижды стал лауреатом на фестивале "Ludi" в Орле.

 Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, этой весной познакомит мордовского зрителя с творчеством восьми театров из пяти стран - России, США, Израиля, Казахстана и Грузии. На сцене Государственного русского театра Республики Мордовии и Мордовского национального драматического театра пройдет 9 фестивальных показов. 

 Для участников это событие станет отличной возможностью расширить и укрепить культурные связи, а зрители смогут посмотреть лучшие спектакли русских драматических театров со всего мира.  

Фото: www.kultura48.ru

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#фестиваль #театр
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Комментарии (1)

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Виктор 2-28-14

55 минут назад
Это русофобская постановка и это всё на деньги налогоплательщиков,т.е. на наши денбги нас же и в говно???? Кто не верит, в интернете можете об этом спектакле информацию найти. Культура должна делать человека лучше,в нравствкнно-моральном плане.Поливая человека дерьмом,трудно ожидать что он станет более нравственно-моральным.........................................................Он поливал цветы дерьмом. Цветы завяли.Он продолжал всё поливать.Колючки встали. Однажды укололся он -"О боже! Больно" И с верху вдруг услышал он -!"Кончай, Довольно,"
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