Общество

сегодня, 11:01

На борьбу с последствиями снегопада выведено 110 единиц техники

3 491
#снегопад
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На борьбу с последствиями снегопада выведено 110 единиц техники

По оперативным данным управления благоустройства за прошедшие сутки на специализированную свалку отправлено 2,7 тыс. кубометров снега. Ночью городские улицы приводили в порядок 73 единицы спецтехники. Утром, в связи с начавшимся сильным снегопадом, это количество было увеличено до 110.

Основные усилия городских служб сконцентрированы на подметании и посыпке противогололедными материалами проезжей части. Особое внимание уделяется спускам, местам остановки пассажирского транспорта. В настоящий момент техника курсирует по центральным магистралям города – улицам Неделина, Советская, Первомайская, Гагарина, Петровский спуск, затем направится в отдаленные районы – посёлки Матырский, Сырский Рудник, Дачный, район 10-й шахты и другие. Наряду с подметанием продолжится вывоз снега на площади Победы, улицах Неделина, Плеханова, Гагарина, Механизаторов, Вермишева.

По прогнозам синоптиков причиной обильного снегопада в центральной части России стал южный циклон, который сейчас смещается в сторону Волги. К вечеру интенсивность осадков значительно снизится, а уже завтра ожидается слабый снег в течение дня. Вместе с тем, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

3 491
#снегопад
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Комментарии (3)

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нах

28 минут назад
брехня, в 10,30 еще даже не приступали-Механизаторов спуск весь в снегу, новолипецк, Октябрьский мост и спуск, Катукова-нигде НИ ОДНОЙ единицы техники!!!
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из 110 100

41 минуту назад
таджики, в это поверим
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Ххх

сегодня, 11:27
Враньё.
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