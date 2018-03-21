Школьникам Липецкой области нужно готовиться к «большой контрольной»

Всероссийские проверочные работы уже начались.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной 2018 года будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ, сообщили в областном управлении образования.

Первыми предстоит написать ВПР по шести учебным предметам выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ.

20 марта для одиннадцатиклассников впервые прошла ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта – ВПР по истории, 3 апреля – по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля – по химии, 10 апреля – по физике, 12 апреля – по биологии.

ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.

Количество школ, участвующих в ВПР для 4-х и 5-х классов, приближается к 100%, не участвуют только те образовательные организации, в которых нет таких классов в параллели и которые в дни проведения работ находятся на каникулах.

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся 6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории.

ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали около 17 миллионов проверочных работ.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.



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