сегодня, 10:44
В детской больнице Ельца покупали слишком дорогую перекись водорода
Медики заявили, что виноваты не они, а торговец-оптовик.
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области провели проверку деятельности Елецкой городской детской больницы.
В частности, ревизии подверглись закупки лекарств, входящие в перечень жизненно-важных препаратов.
В итоге было установлено, что сотрудники ГУЗ «Елецкая ГДБ» по завышенной цене покупали ряд препаратов - “Перекись водорода”, “Левосин”, ”Цефотаксим”. Свою оплошность медики объяснили слишком высокой ценой на эти лекарства у поставщика.
Как сообщили в управлении, в настоящее время проводится административное расследование в отношении оптовой организации
Добавим, что торговые наценки на препарата, входящие в перечень ЖНВЛП, регулируются государством и не могут быть выше установленных значений.
ммм
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