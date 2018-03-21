Общество

сегодня, 10:44

В детской больнице Ельца покупали слишком дорогую перекись водорода

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#Лекарства #больница #нарушения
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В детской больнице Ельца покупали слишком дорогую перекись водорода

Медики заявили, что виноваты не они, а торговец-оптовик.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области провели проверку деятельности Елецкой городской детской больницы.

В частности, ревизии подверглись закупки лекарств, входящие в перечень жизненно-важных препаратов.

В итоге было установлено, что сотрудники ГУЗ «Елецкая ГДБ» по завышенной цене покупали ряд препаратов - “Перекись водорода”, “Левосин”, ”Цефотаксим”. Свою оплошность медики объяснили слишком высокой ценой на эти лекарства у поставщика.

Как сообщили в управлении, в настоящее время проводится административное расследование в отношении оптовой организации

Добавим, что торговые наценки на препарата, входящие в перечень ЖНВЛП, регулируются государством и не могут быть выше установленных значений.

3 712
#Лекарства #больница #нарушения
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Комментарии (3)

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Как гость
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ммм

9 минут назад
..у кого откат ....у кого бонусы ....а вообще это машеничество за что надо сажать ....и это поголовно везде так.....и в администрации тоже ...рыба то гниет с головы
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Гость

27 минут назад
Слишком большой откат берут в данном лечебном заведении!!!
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Пашка-в-шлеме

сегодня, 11:32
А поставщик объяснил слишком высокими на обналичку.
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