Главу администрации наказали за игнорирование закона

Женщине назначили штраф.

Руководитель Липецкого УФАС России рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении главы администрации сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского района. Женщину привлекли к ответственности за нарушение требований УФАС.



Как указано в материалах УФАС по Липецкой области, в 2016 году антимонопольщики выявили нарушение в работе администрации Борисовского сельсовета. Оно выразилось в неисполнении требований Земельного кодекса Российской Федерации по опубликованию извещения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам земель. Это могло привести к ограничению количества участников и, как следствие, нарушению антимонопольного законодательства, посчитали в УФАС.



Администрации сельсовета выдали предписание об устранении нарушения и расторжении контракта на аренду. Но оно не было исполнено в установленные сроки. За это чиновников наказали штрафом в 100 000 рублей и выдали новое предписание. И снова требования антимонопольщиков чиновники оставили без внимания. Представители администрации хотели оспорить действия УФАС в Арбитражном суде, но ведомство оставило иск без удовлетворения.



УФАС постановил наложить штраф на главу администрации Борисовского сельсовета штраф в размере 12 000 рублей.