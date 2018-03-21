Общество

23 минуты назад

Главу администрации наказали за игнорирование закона

2 322
#УФАС #штраф #земля
Главу администрации наказали за игнорирование закона

Женщине назначили штраф.

Руководитель Липецкого УФАС России рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении главы администрации сельского поселения Борисовский сельсовет Добровского района. Женщину привлекли к ответственности за нарушение требований УФАС.

Как указано в материалах УФАС по Липецкой области, в 2016 году антимонопольщики выявили нарушение в работе администрации Борисовского сельсовета. Оно выразилось в неисполнении требований Земельного кодекса Российской Федерации по опубликованию извещения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам земель. Это могло привести к ограничению количества участников и, как следствие, нарушению антимонопольного законодательства, посчитали в УФАС.

Администрации сельсовета выдали предписание об устранении нарушения и расторжении контракта на аренду. Но оно не было исполнено в установленные сроки. За это чиновников наказали штрафом в 100 000 рублей и выдали новое предписание. И снова требования антимонопольщиков чиновники оставили без внимания. Представители администрации хотели оспорить действия УФАС в Арбитражном суде, но ведомство оставило иск без удовлетворения.

УФАС постановил наложить штраф на главу администрации Борисовского сельсовета штраф в размере 12 000 рублей.
2 322
#УФАС #штраф #земля

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ого)))

4 минуты назад
Липецкпассажир транс, держитесь! Вы правильно голосовали!
ответить

Липецкпассажир транс

12 минут назад
Когда будет повышение зарплаты МУП служащим? Зарплата на предприятии 10 - 12 тысяч.
ответить

Еще в рубрике

Школьникам Липецкой области нужно готовиться к «большой контрольной»
#Проверочные работы. контрольная #школы
Школьникам Липецкой области нужно готовиться к «большой контрольной»

11 минут назад

Общество
#Лекарства #больница #нарушения
В детской больнице Ельца покупали слишком дорогую перекись водорода

14 минут назад

Общество
В Липецке отметят день футбола
#футбол #музей
В Липецке отметят день футбола

17 минут назад

Общество
Получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно будет в любом МФЦ
#Права потребителей #МФЦ #Роспотребнадзор
Получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно будет в любом МФЦ

23 минуты назад

Общество
Липецк снова «прославился» в «Вечернем Урганте»
#Вечерний Ургант #пьяный депутат
Липецк снова «прославился» в «Вечернем Урганте»

сегодня, 09:46

Общество
К транспортному коллапсу будьте готовы!
#Петровский мост
17
К транспортному коллапсу будьте готовы!

сегодня, 09:30

Общество