Общество

сегодня, 10:35

Получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно будет в любом МФЦ

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#Права потребителей #МФЦ #Роспотребнадзор
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Получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно будет в любом МФЦ

Консультировать начнут 22 марта.

Жителям Липецкой области станет проще отстаивать свои права потребителей, поскольку специалисты Роспотребнадзора начнут консультировать всех кому это необходимо..

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, консультации будут предоставляться с 22 марта текущего года посредством использования видеосвязи в сети Интернет. Режим консультирования: понедельник – четверг с 9-00 до 15-30, перерыв с 12-00 до 13-00.

Кроме того, каждый потребитель может обратиться в ближайший к своему месту жительства МФЦ для получения устной консультации, которая в оперативном порядке будет предоставлена специалистом по защите прав потребителей.

Добавим, что в феврале текущего года руководители управления Роспотребнадзора по Липецкой области подписали договор о взаимодействии с областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (УМФЦ). Договор предусматривает повышению правовой грамотности населения на территории области в форме проведения устных консультаций граждан по законодательству в области защиты прав потребителей.

Фото ogirk.ru

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#Права потребителей #МФЦ #Роспотребнадзор
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