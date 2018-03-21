сегодня, 10:35
Получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно будет в любом МФЦ
Консультировать начнут 22 марта.
Жителям Липецкой области станет проще отстаивать свои права потребителей, поскольку специалисты Роспотребнадзора начнут консультировать всех кому это необходимо..
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, консультации будут предоставляться с 22 марта текущего года посредством использования видеосвязи в сети Интернет. Режим консультирования: понедельник – четверг с 9-00 до 15-30, перерыв с 12-00 до 13-00.
Кроме того, каждый потребитель может обратиться в ближайший к своему месту жительства МФЦ для получения устной консультации, которая в оперативном порядке будет предоставлена специалистом по защите прав потребителей.
Добавим, что в феврале текущего года руководители управления Роспотребнадзора по Липецкой области подписали договор о взаимодействии с областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (УМФЦ). Договор предусматривает повышению правовой грамотности населения на территории области в форме проведения устных консультаций граждан по законодательству в области защиты прав потребителей.
Фото ogirk.ru