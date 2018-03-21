В России

29 минут назад

РФ нужно стремиться увеличить население до 150 млн человек к 2050 году

79
#демография #рождаемость
РФ нужно стремиться увеличить население до 150 млн человек к 2050 году

Согласно оптимистичному прогнозу демографов, к 2050 году население России вырастет до 150 млн человек. Чтобы добиться этого показателя за счет повышения рождаемости, нужен новый подход к демографической политике.

О том, как сделать многодетность нормой, а не исключением, и в то же время не допустить снижения населения на миллион человек в год, на круглом столе «Известий» рассказали демографы, врачи и психологи.

«Для перелома негативной демографической тенденции важно, чтобы семей, где больше двух детей, становилось все больше. Государство предпринимает массу усилий для этого. Но мне кажется, очень важен настрой самого общества. Многодетность должна стать модной», — считает заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России Дмитрий Дегтярев.

По словам экспертов, для того, чтобы население России росло, главным образом нужно выстроить четкую государственную стратегию, направленную на поощрение семей, способных на рождение не одного ребенка.

79
#демография #рождаемость

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Количество сданного индивидуальными застройщиками жилья удвоилось
#строительство #жилье
Количество сданного индивидуальными застройщиками жилья удвоилось

35 минут назад

В России
Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148 после катастрофы‍
#Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148 после катастрофы‍

вчера, 15:59

В России
В Автово подросток сломал шею в батутном центре
#Автово #батуты
В Автово подросток сломал шею в батутном центре

вчера, 11:04

В России
В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским
#Стрельба #Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

вчера, 10:59

В России
Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом
#ДТП #Армения #Ереван
Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом

вчера, 10:53

В России
Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда
#правила дорожного движения
1
Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда

вчера, 10:39

В России